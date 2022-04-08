折叠屏真旗舰vivo X Fold首发50W无线闪充，将于4月11日惊喜登场

作者：毛毛

【天极网手机频道】随着4月11日发布会的临近，备受关注的高端折叠屏产品vivo X Fold也逐渐掀开神秘面纱。配置120Hz高刷、E5发光材质的折叠双屏，支持多角度悬停的高成本铰链，影像方面也将继续深入与蔡司的合作，为用户带来更独特、便捷的使用体验。今天上午，vivo官微再次放出折叠屏新亮点，vivo X Fold将首发搭载50W无线闪充，达到折叠屏行业领先水准。

vivo X Fold率先达到50W折叠屏领域最大功率闪充，一方面摆脱了充电线的束缚，另一方面充电速度更是大幅提升。同时，线闪充技术作为更便捷、优雅的充电方式，在日常生活中省去了对准孔位、反复插拔充电线的烦恼，给用户带来更加轻松随意、无负担的充电体验。

vivo在充电方面做到了全行业领先的闪充技术之外，优秀的电池组合更是作为有力后盾，为用户提供强续航体验。vivo X Fold在轻薄的机身中内置了一块4600mAh大容量电池，根据vivo介绍，vivo X Fold搭载的66W单IC串联双电池充电技术，保证充电效率、充电安全和电池寿命的同时，更保证全速快充，为用户带来续航巅峰。不仅如此，vivo在充电细节体验上也做出了提升，vivo X Fold标配1.5m数据线和双Type-C口氮化镓充电器，不仅让日常使用更轻松，还能够满足多个电子设备的充电需求。

根据已经公布的信息来看，vivo X Fold作为一款定位旗舰级的折叠屏手机，在屏幕技术、芯片性能、续航、影像系统等方面都有非常出色的提升。目前已经进入发布会倒计时阶段，vivo首款折叠屏vivo X Fold还会给我们带来什么样的惊喜，敬请期待4月11日新品发布会，届时天极网会给大家带来更多新品信息。