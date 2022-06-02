2022年Canalys最新数据：OPPO一季度跻身拉美智能手机市场出货量前五

作者：弈秋

【天极网手机频道】根据Canalys最新数据报告显示，2022年第一季度智能手机市场大环境气候不好，但OPPO依靠自身优质的产品创新和持续的研发投入，依旧在拉美市场实现了稳定增长。OPPO跻身拉美智能手机市场出货量位列全球前五。

在2022年第一季度中OPPO以34%的同比增长率跻身拉美智能手机市场的第五位，其中，OPPO在墨西哥的智能手机市场表现持续向好，以19%的增长率上升至该市场智能手机进口量的第四位，占据12%的市场份额。

电信运营商仍然是拉美地区分销渠道的主导力量，OPPO会加强当地电信运营商的合作。作为该地区发展较为成熟的品牌，OPPO未来的挑战主要在于如何充分打开贸易门槛较高的市场，这些市场上在头部玩家的垄断下还是存在许多未能满足的需求，尤其是年轻消费者群体的使用需求，特别容易被其他大厂商忽略。

2022年伊始，OPPO发布了旗舰产品Find X5系列手机，以其精美的一体化陶瓷机身包裹强劲性能，兼具哈苏视觉艺术性和卓越暗光影像技术，契合了用户对高端产品的需求。荣获全球移动大奖“最具突破性创新产品奖” 的Find N系列，凭借独特创新的自研铰链与外观设计，在第一季度继续领跑折叠屏市场。此外，OPPO还发布了旗下首款平板电脑OPPO Pad，潮流外观和强大性能的产品特点也赢得一众市场好评。

与其他地区面临的宏观经济挑战相比，拉丁美洲地区许多市场的发展前景相对较为乐观，2022年该地区的智能手机出货量预计将再增长4%，OPPO会持续开拓拉美市场。同时OPPO后期也会继续做好持续的产品创新和研发投入，从而进一步有力地确保OPPO在智能手机市场的竞争优势。