不让用就直接取消？iPhone 15或将不再配备充电口！

【天极网手机频道】上个月，苹果正式发布了iPhone 14系列，不过这次苹果并没有为iPhone 14更换全新的充电接口，依然采用沿用了10年的Lightning接口，而非传闻中的USB-C接口。

众所周知，苹果一直以来都是用的Lightning接口，但是随着充电技术的发展，苹果也在慢慢更替这一技术，眼下已有多款设备已经过渡到了Type-C接口，例如目前在售的MacBook系列，iPad系列以及Studio Display等。

目前多数人看好苹果会在iPhone 15上全面更新为USB-C接口，其中一方面原因就是预计到2024年，欧盟区域的所有便携式电子设备充电口将统一为Type-C接口，而国内手机厂商的主流机型均已切换为Type-C接口，并在之后将统一国内的快充标准。

Type-C的绝对优势很明显，比如支持最高100W的快充功率，而且兼容协议非常多，传输速率最高可以达到40GB/s。而苹果的Lightning技术老旧，延迟较高，充电速度更是无地自容，兼容性也比较差，因为只有苹果的设备才会有这个接口，需要买扩展坞实现更多功能。

从目前iPhone 14系列机型的评测来看，搭载Lightning接口的iPhone 14仅有USB2.0的速率，这也意味着最高传输速度只有480Mbps，如果摄影师要用 Lightning 数据线将全分辨率的 4800 万像素 ProRAW 照片传输到 Mac 或其他设备上将需要很长时间。

尤其是iPhone 14 Pro系列支持拍摄4800 万像素的 ProRAW 照片，一张照片的体积高达近百兆，这就对接口的物理传输提出了巨大的挑战。苹果建议使用 iCloud 在 Mac 或其他苹果设备上查阅 ProRAW 文件，或者使用 AirDrop 无线传输来向其他设备发送照片，但不管怎么说 Lightning 仍相当于一种瓶颈。

而明年iPhone 15上USB-C的加入或许能让iPhone获得更高的快充功率以及更快的传输速率。早在 2015 年，苹果用 iPad Pro 上的 Lightning 接口带来了 USB 3.0 支持，根据当时的规格，它能够达到 5Gbps 的速度，但苹果并未为 iPhone 普及这一技术，这在当时也引起部分用户不满。

iPhone 15上的USB-C可能会带来高达10Gbps的传输速度，甚至在Thunderbolt 3标准的情况下达到 40Gbps 的表现，这无疑会给不少用户带去惊喜。

最近就有消息称，苹果为了应对欧洲提出的统一USB-C接口，很有可能会直接取消实体充电接口。毕竟Lighting接口作为苹果手机重点盈利项目，每年的MFi认证费就多达亿元，所以苹果大概率会自己重新设立自己的无线充电标准。

iPhone15或以后产品在取消充电接口后，新机型将主要应用Magsafe的方式为手机充电，对于苹果的快充来说，不论是Magsafe还是Lighting都不会为大家带来更加出色的充电表现，仅能满足日常。

从商业利益角度出发，苹果确实可能会做出这样的选择。但是从实际上来讲，目前的苹果无线供电功率仅有15W，如果为了应付欧洲的借口政策而如此激进取消充电接口，倒退的充电功率将会给用户带去非常差的体验。

此外，如今无线充电的应用对于苹果来说还不是非常普遍，再毫无过渡的情况下突然换成无线充电，用户也没有一个反应的过程。虽然现在并没有多少用户通过充电接口去传输资料，但是对于一些手机系统出现问题的用户来说，线刷还是必不可少的。