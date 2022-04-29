苹果iPhone SIM 取卡针为什么定价26元？网友：就没打算卖

作者：墨将

【天极网手机频道】苹果在近日启动了自助维修服务，官方还在自助维修页面中上线了一些相关配件，其中就包括不起眼的取卡针。其针对 iPhone 12、iPhone 13、iPhone SE 3 系列用户推出，在苹果自助维修商店里，iPhone SIM 取卡针售价 4 美元(约 26.52 元人民币);而iPhone SIM 卡托每个售价 7.2 美元(约 47.74 元人民币)。

比起苹果此前售价超过1500人民币的Mac专用抛光布来说，iPhone SIM 取卡针和卡托虽然也很离谱，但好歹价格不高。当然苹果的自助维修服务本身不适合多数人自己操作，目前该服务仅在美国开启。另外，自助维修说明书目前都是英文版，篇幅达到了81页，不过相信没人愿意逐字逐句去了解。而且苹果还提供全套的维修工具的租赁服务，只需花费49美元即可租用7天。

说回苹果为什么要推出这两个小物件。要知道，取卡针在电商上售价非常便宜，100个卡针也才几块钱还包邮。平常我们也不用刻意去购买，用回形针掰直就顶替。 苹果推出iPhone SIM 取卡针和卡托主要目的，一来是自助维修商店里用来凑数，二来则是作为定价策略的标的，你想想取一个卡针都4美元，换主板屏幕贵点也容易接受。而且本来没打算卖的小物件一推出，还收获一波话题流量，真可谓是一举三得。