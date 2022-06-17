2022上半年旗舰手机对比（基础外观篇）：你更钟意哪一款？

作者：弈秋

【天极网手机频道】人与人之间第一次见面，基本认同彼此的第一印象很重要。当然手机是物品不能与人相提并论，不过笔者购买手机确实考虑的第一个因素是先看手机的外观，然后再去详细了解性能、散热这些方面。

不存在完美的手机，所以看手机也是看综合配置。既然要做横评，恰巧最表面的东西即外观部分。由于没有集齐上半年所有的配色以及相关手机产品，所以天极网选择了上半年比较具有热议的机型来进行评测。本次天极网选择了2022上半年国内较火的四大旗舰手机进行对比横评：分别是iPhone 13 Pro Max、荣耀Magic4 Pro、OPPO Find X5 Pro以及vivo X80 Pro(注释：罗列顺序不分先后)，确实这样一看真机比渲染图看起来很漂亮。

从基础配置来看，四款手机品牌因为材质的不同重量可能就有区别。iPhone 13 Pro Max和荣耀Magic4 Pro有点接近所谓“半斤重”的意思，并非表示手机越重性能运行越不好，或许只是因为手机的电池容量变得更大，手机自然会变重。目前从一些行业角度来看，这个趋势会是一种常态。

现在有部分手机厂商在力求提升手机品质的同时，也开始注重给用户带来极致的轻薄体验手感，毕竟手机握久了会感觉很沉重。日常大部分时间都交给了手机，面对使用频率如此之高的物品没有谁能拒绝这种轻薄手感。而机身设计自然成为了我们对一款手机品牌辨识度乃至颜值高低判断的重要内容。接下来主要从正面屏幕、面板材质、相机模组、手机配色、机身背板设计及握持手感来对比。

正面屏幕设计对比：

首先关于正面屏幕方面，假如喜欢大屏体验显然这四款手机基本都很适合。屏幕类型除了iPhone手机是直屏以外，其他三款都是曲面屏。从正面看iPhone 13 Pro Max依旧采用6.7英寸刘海直屏，这可能就是iPhone手机的标志性特色。

iPhone 13 Pro Max

而荣耀Magic4 Pro屏幕尺寸为6.81英寸横向的左上“药丸”打孔屏;OPPO Find X5 Pro为6.7英寸左上挖孔屏，vivo X80 Pro则是中置挖孔屏。手机打孔屏这块目前大趋势所为，要说各手机品牌不同的正面屏幕变化就是选择的挖孔位置不一样。真正想要全部落实“全面屏”看来还是需要一段时间，相信这同样也是众多用户一直追求的一种最理想的屏幕。

荣耀Magic4 Pro

OPPO Find X5 Pro

vivo X80 Pro

手机面板材质对比:

面板材质作为手机组成中重要的一个部分，手机亮屏的显示效果可以直接影响我们使用手机的视效体验。目前更多国产智能手机在手机面板材质上的选择倾向于选择主流OLED屏，巧合的是这四款旗舰手机中iPhone 13 Pro Max、荣耀Magic4 Pro两款选择了OLED屏幕，而OPPO Find X5 Pro与vivo X80 Pro选择了AMOLED屏幕。其实主流AMOLED屏幕属于OLED屏的一个分支。

OLED屏无需背光支持，同时拥有低耗电、广视角等优点。而OLED屏幕的典型代表――三星AMOLED屏幕的特点是亮度高，即使在阳光下显示效果依然出色;同样色彩对比度也会非常高，我们看到的手机界面颜色会更加鲜艳。但是可能营造的这种过度饱和感对于一些人来说却是感觉手机有点偏色了，只能说不好不坏。

相机模组设计对比:

机身后盖的相机模组这一块的区别比较明显，单看机身背面就能清楚这是哪个手机品牌。iPhone 13 Pro Max继续延用了上一代系列的设计，但是相机模组相对上一代更大，相机模组部分采用了一贯的浴霸三摄设计，肉眼可见三颗镜头凸出的更为明显。iPhone手机的镜头均采用了蓝宝石镀膜不易刮花，但倒是增加了镜头的清洁难度，所以平时携带手机外出时最好不要和杂物的东西放在一起。

iPhone 13 Pro Max

荣耀Magic4 Pro作为荣耀Magic4系列打造的一款高端旗舰手机，在外观上延用了荣耀Magic系列的经典设计。在背部超大相机模组中，通过科技和人文美学的完美融合，采用了独有的“缪斯之眼”设计。进而使得手机背面层次感更加丰富，但是一般横握手机拍照的情况下估计多少还是会误碰到镜头。

荣耀Magic4 Pro

OPPO Find X5 Pro相对来说镜头设计的没那么凸出。OPPO Find X5 Pro后置相机模组为“环形山”造型，形成了类似“环形山”的视觉效果，带来更加圆滑的过度。这个不规则形状的设计确实让人眼前一亮，不过对于大多数有强迫症的用户来说或许有点不舒服，毕竟一眼可见的这种非对称设计。

OPPO Find X5 Pro

vivo X80 Pro相机模组同样没有明显的凸出感，后摄相机模组采用星环的原型设计。并且特别融入古代哲学中“天圆地方”思想，传承了东方传统美学的理念，整体给人一种方圆之感。不过相机模组整体上对称元素越多越较容易接受，加上精进的锻造工艺，岂不是整体更美观。现在几乎所有机型的后置相机模组都比较凸出，圈内看可能是考虑到做成平面后手机会变得又厚又重，影响手感和体验吧。

vivo X80 Pro

手机配色设计对比:

手机配色越来越丰富，单纯看手机配色也是一种视觉享受。从一些手机品牌给手机配色的命名来看，有的带点文艺范，有的则大气高端;有的又较为含蓄内敛。iPhone 13 Pro Max提供远峰蓝色、石墨色、银色、金色以及苍岭绿色五种。荣耀Magic4 Pro同样提供了瓷青、流金、燃橙色、釉白和亮黑五种，并获得了IP68防水防尘认证。OPPO Find X5 Pro提供黑釉、白瓷和水蓝三种，而vivo X80 Pro提供了旅程、假日和至黑三款。

细看有些在手机配色的命名上还玩了一波谐音梗，当然这个无伤大雅。相对而言iPhone手机配色整体看比较朴素，这可能和非玻璃背板的材质相关。从这四款手机配色来看，笔者比较喜欢荣耀系列的配色，在光学下的渐变变化将美学氛围感直接拉满。总体上好看的机身配色可以给产品颜值加分，但手机握持质感也同样重要。

背板材质及握持感对比:

似乎玻璃背板材质是近几年手机厂商的“挚爱”。不过iPhone手机依然选择了较为硬朗的外观从而极具辨识度，在材质方面采用多层纳米级金属陶瓷打造整个机身表面，机身后盖为亚光质感玻璃背板，自带磨砂质感。

荣耀Magic4 Pro前四款亮黑、瓷青、流金、釉白色采用的是玻璃材质，却也颇有几分陶瓷的质感，通透顺滑;燃橙色采用的则是素皮材质，呈现出了优雅质感。OPPO Find X5 Pro传统工艺与设计工业的完美结合，一体化纳米微晶陶瓷机身包裹，这次有黑釉和白瓷两款，而水蓝色采用的素皮材质。vivo X80 Pro“假日”和“至黑”配色采用了萤石AG玻璃作为背板材质，细微之处带点繁星点缀视感，“旅程”版本采用细腻的素皮材质。

配色是一个加分项，但机身材质和机身设计的重要性不言而喻，毕竟直接影响的是手机握持感。所以设计是否符合人体工程学，单手握持会不会太硌手等都不能忽视。

上手体验了四款旗舰手机，iPhone 13 Pro Max侧边金属直角边框，这个握持感相对还能接受。不过相对安卓手机来说，确实其机身整体比较宽，一个手打字可能有点吃力，尤其是手机本身还有点重。荣耀Magic4 Pro机侧边框采用了高强度金属材质，边角的弧面设计与精致圆角结合增加了单手握持时的舒适度;上下边框较上一代大幅减小，这种超窄边框整体手感还不错。

iPhone 13 Pro Max

荣耀Magic4 Pro

OPPO Find X5 Pro机身两侧采取了双弧度收边的设计，刚好与手掌弧度相协调并且也有一致地对称性，但是陶瓷背面背面确实比较光滑，担心裸机下容易手滑可以佩戴手机壳使用。关于vivo X80 Pro采用圆弧边框设计，整机曲面屏与中框贴合，握持手感同样很舒适。至于更青睐直角边框还是圆弧边框因人而异，笔者相对来说还是比较喜欢直角边框。衡量手机手感的好坏是多方面的因素，一两个论点不足以支撑对比标准，甚至我们个人自身也有一些原因影响。

OPPO Find X5 Pro

vivo X80 Pro

上手体验后苹果手机的磨砂感更强烈，能最大程度上增加摩檫力不易滑落。机身后盖为玻璃材质的可能留的指纹会比较多，但是擦拭一下可以忽略不计。而陶瓷背板相对太滑有可能增加跌落破碎的风险，出于考虑人的手心有时候会出汗，但是整体也能接受握持的舒适感。笔者还是很看重AG磨砂工艺，因为握持手感好基本是天生为手机裸奔而生。

综上通过这四款旗舰机型来看，外观设计依旧如此内卷但比以往越来越注重颜值，机身设计方面大同小异。现在的机器也越做越大，很明显单手握持和携带上诸多不便。以前一部手机轻松装到口袋里，现在可能不好放裤兜里。不过态度总体保持乐观些，表示对于智能手机的市场依然看好，期待有更多的颜值旗舰手机回归，我们一起拭目以待。