还得是你！华强北AirPods破解iOS16盗版检测

作者：毛毛

【天极网手机频道】要不说华强北的苹果产品总是能气到库克呢，前几天库克为防止华强北出现山寨AirPods，最新的iOS 16系统可以检测到假冒 AirPods，当iPhone用户要配对山寨 AirPods时系统会发出弹窗警告，告知用户这些耳机无法被验证为真正的 AirPods，并且可能无法按期运行。当时还有不少网友在调侃“华强北现在在想解决方案”。



iOS 16系统可以检测山寨AirPods





iOS 16无法连接到山寨AirPods



就在库克以为防住了华强北的时候，华强北效率就显现出来了。今天有位博主发布了一条测试视频，在视频中，博主共测试三款华强北“出品”的AirPods，在第一次测试中，三款耳机均被提示为假冒AirPods。而这三款中两款支持OTA升级。在通过OTA升级后，一款耳机仍显示无法验证AirPods、一款显示可以检测连接AirPods。也就是说，华强北“出品”AirPods Pro可能已经做到破解苹果iOS 16的盗版检测机制。如果不是在官网购买的消费者需要注意了。



测试结果截图来源@极客吧磊哥



第二代AirPods Pro 不仅在续航、空间音频等方面做了升级，降噪效果更是相比上一代提升了两倍。目前第二代AirPods Pro已经接受订购，售价 1899 元，9月23日发售。



第二代AirPods Pro



这一时间不知道该不该夸华强北了，但是可以肯定库克现在很头疼。你有没有买过华强北的电子产品呢？一起分享一下吧。