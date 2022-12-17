OPPO Find N2浅析：APP全适配发挥大屏价值，提升多屏与大屏体验

【天极网手机频道】作为入局高端市场的利器之一，折叠屏市场近年来正呈遍地开花之势，随着折叠屏手机持续走俏，是当前市场需求对手机行业的最直接反馈。不过目前折叠屏形态就分为横折和竖折两种类型，但无论是整机的尺寸大小、竖折外屏的形态设计还是关键零部件配置等方面都有较大不同，加上折叠屏本身的复杂性就高于直板机，现阶段折叠屏手机普及进程中面临的主要困扰包括厚重、续航、软件适配、价格几个方面。

OPPO在12月15日的未来科技大会上正式发布全新一代折叠旗舰Find N2系列，包括一款仅有233克的史上最轻横向折叠旗舰Find N2以及一款首创3.26英寸、迄今最大外屏的竖向折叠产品Find N2 Flip。

OPPO Find N2通过引入航天级MIM超韧合金与高强度复合碳纤维等新型材料，以及一体化的铰链结构，突破性地将机身重量降低至233克，成为目前业内最轻的旗舰折叠屏手机，极大地满足了用户对“大屏”和“便携”的双重需求。作为屏幕弯折的基础，Find N2首次大面积采用被材料届誉为“黑色黄金”的复合碳纤维材料作为屏幕支撑骨架，仅屏显结构较上代就减轻34%。在确保支撑强度的情况下，Find N2实现了重量的大幅降低，呈现令人惊叹的轻盈手感。

在轻薄的机身下搭载了4520mAh大容量电池+67W超级闪充的续航组合，解决了折叠屏重量和续航的问题。

软件适配度上，OPPO Find N2搭载了ColorOS 13系统。通过自研系统级适配技术 UI 自适应框架，可以通过强大的引擎能力，识别出适配问题并自动修复，已覆盖了很多日常应用。

通过对系统的深度优化，OPPO Find N2再次提升多屏与大屏的体验。Find N2的外屏与内屏间切换的信息过渡不再是简单的拉伸放大，而是遵循大屏尺寸，显示更多信息。另外，OPPO还联合小红书、网易云音乐、剪映等头部应用，针对Find N2深度定制了专属的大屏体验，大幅提升使用效率与细节。面向目前缺乏定向适配的传统应用，Find N2也能通过自适应UI实现传统应用和大屏的自动适配，最大化地发挥大屏价值，兼容传统应用。此外，在分屏功能上，Find N2新增“多页面分屏”、“跨屏分享”、“分屏截图”功能，让信息的呈现、截取、分享更加高效。AI会议转写、图文智能识别等软件功能，让Find N2进一步提升了用户的工作与生活效率。

OPPO Find N2支持自由悬停的同时新增了悬停空间，只需展开手机保持悬停状态，即可进入全新定制的悬停界面。悬停空间的应用共分相机、视频、音乐、运动四类，点击相应的标签，即可在屏幕上部显示支持悬停模式的所有该类应用，选取之后双击下半屏幕，即可以悬停模式一步到位直接进入到应用中。

OPPO Find N2 拥有云白、松绿、素黑(素皮) 3种配色，12+256GB售价7999元，16+512GB售价8999元。即日起接受预订，并将于12月23日上午10:00在OPPO商城，以及京东、天猫、苏宁易购等线上渠道全面开售。