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一定要等X? iPhone 8/8 Plus值不值得买

天极网手机频道 2017. 10. 05 作者：高志伟 责编：高志伟
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　　【天极网手机频道】在今年秋季发布会过后，难得一见景象出现了，苹果自家产品竟然互为“竞品”。iPhone 8/8 Plus销售遇冷，在北京以往首发日大排长龙的现象名没有出现，Apple Store门前不足十人的队伍让店员的热情显得有些尴尬…

　　出现这种局面，iPhone X是元凶之一。相比iPhone 8/8 Plus(或者说iPhone 7S/7S Plus？)，iPhone X才对得起苹果创新的名头。全面屏、Face ID以及“突破天际”的价格，让更多用户将视线聚焦在这款产品上而忽视了iPhone 8，那么iPhone 8究竟值不值得买呢？

一定要等X? iPhone 8/8 Plus值不值得买

　　笔者认为，如果预算充足且勇于尝鲜的用户可以等iPhone X。但若将实用性摆在第一位，那么iPhone 8/8 Plus同样值得考虑，特别是iPhone 8 Plus。

　　首选，iPhone 8在做工上还原“经典”，再次采用了双面玻璃设计(当然也有可能是对无线充电做出的妥协…)，手感更加温润，只不过相比iPhone 7要重一些。此外伴随iPhone 8一同出现的新款“金色”也获得一批用户青睐。

　　其次，iPhone 8在拍照方面仍旧走在前列(参数上对比iPhone 7没有明显提升)，除了出众的成像效果外，新增的前置人像模式也让拍照更加有趣。同时，结合AR应用让摄影打破“次元壁”。

一定要等X? iPhone 8/8 Plus值不值得买

　　第三，iPhone 8搭载了A11仿生芯片，可以说是目前市面上最强大的移动处理器，跑分分分钟秒杀精品!与此同时对于AR的支持也是其一大亮点。

一定要等X? iPhone 8/8 Plus值不值得买

　　就以上几点而言，赢给旧款iPhone用户换新的理由。作为一名iPhone 6用户，笔者明显感觉“心有余而力不足”，只不过想换新还是要考虑价格，特别是在苹果取消128GB版本后，选购时一定要谨慎，对于重度用户而言建议直接购买256GB64GB版本就不要考虑了，真不够用!想想看，现在拍摄一张照片就要数MB，拍摄视频就更不用说了，还有各种应用...当然如果你相信手机网速和iCloud，那么本地存储或许真的没有这么重要了。

　　既然要换新，究竟是iPhone 8还是iPhone 8 Plus？后者，别犹豫(预算充足且接受大屏)!尽管两款产品均搭载了A11放生处理器，但是iPhone 8内存2GB，iPhone 8 Plus内存则为3GB。此外，iPhone 8 Plus后置双摄也是一大闪光点，以及电池!

　　没错，相比上一代iPhone，iPhone 8电池缩水了，毕竟加入了无线充电线圈等占据内部空间的设计。不过iPhone 8支持快充能够提升充电效率(但想要体验快充还是需要一些准备工作…)，以及苹果“卓越的节能算法”多少弥补了这一不足。

一定要等X? iPhone 8/8 Plus值不值得买

　　此外，从体验上来讲，无线充电很适合夜间睡眠期间使用，特别是对于购买了Apple Watch以及AirPods的用户而言，买个AirPower就能给家族产品充电了。

　　推荐iPhone 8/8 Plus的原因也包括iPhone X毕竟是“初代”，Face ID的安全性(苹果一直在强调，消费者怎么看？)、刘海屏以及取消Home键后手势交互等需要用户去习惯，以及苹果不断地优化。

作者：高志伟责任编辑：高志伟）
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