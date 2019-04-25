刘作虎：一加7 Pro超级流畅 上手后感觉像第一次见到心动女神

作者：白璐

【天极网手机频道】4月25日消息，随着一加7系列发布的临近，一加创始人兼首席执行官刘作虎已经在微博上开始透露一些一加7系列的细节。

刘作虎微博发文称：“还记得我问过一个问题‘第一次见到你的心动男神(女神)是什么感觉’吗？很多人说是‘心砰砰跳’。是的！这就是我用OnePlus 7 Pro「超级流畅」的真实感受，没有一点夸张。”

刘作虎还强调，一加7 Pro将引领行业进入“流畅”体验新纪元，这也是迄今为止最流畅的一加手机，我们将重新定义轻快&流畅。

刘作虎透露，一加7 Pro还使用了全新的屏幕。他表示一加投入了近一亿人民币的研发费就为了定制一个专属于一加的、独一无二的显示屏。业内人士都知道屏幕是手机成本最高的器件之一，而一加新品的屏幕成本是普通旗舰机采用的屏幕成本的2～3倍。

核心配置方面，一加7 Pro将搭载高通骁龙855处理器，最高支持12GB内存+256GB存储容量。

一加系列手机

至于大家关心的价格，日前有媒体报道称一加7 Pro 8GB+256GB版本在欧洲售价达到了749欧元(约合人民币5600元)，此外刘作虎在微博上与网友互动时也暗示一加7 Pro价格在5000元左右，至于具体配置和价格将于5月16日在北京雁栖湖国际会展中心一并揭晓。