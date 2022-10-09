Pixel 7系列正式发布 各方面表现似乎不尽人意

作者：云隐

【天极网手机频道】Pixel系列，是谷歌旗下最具代表性的旗舰手机产品，凭借着简约的设计、出色的影像算法、先进的软件系统等优势，成为全球数码爱好者最为关注的手机产品之一。在Pixel 7系列发布前夕，关于这款机型的爆料信息与讨论话题层出不穷，可以说是备受期待的一款产品。而在10月6日，谷歌Pixel 7系列正式发布，其具体表现如何，我们来简单解析一番。

从外观设计来看，Pixel 7系列延续了上一代的设计思路，背部依旧采用三段式布局，其上的摄像头盖板与金属中框为一体化设计。Pixel 7提供柠檬草、黑曜石和雪白三种配色可选，机身重量197g，尺寸为155.6x73.2x8.7mm。而Pixel 7 Pro则提供黑曜石、雪白和榛色三种配色，机身重量212g，尺寸为162.9x76.6x8.9mm。

屏幕方面，Pixel 7采用6.3英寸OLED屏，刷新率为90Hz。Pixel 7 Pro采用6.7英寸AMOLED屏，刷新率为120Hz，支持10Hz-120Hz之间智能切换。从整体外观来看，设计依旧简约，基本与上一代一致，中规中矩的表现，但从所采用的材料来看，Pixel 7系列表现属实一般。

例如：Pixel 7系列屏幕所采用的材料为康宁大猩猩Victus玻璃，属于两年前的材料，与其他旗舰机相比自然逊色不少;再者，作为一款旗舰机，在刷新率上不仅没有全面覆盖高刷，连LTPO技术也无法实现更大范围的变化，这显然不尽人意。

基础配置上，Pixel 7系列搭载的是全新的自研芯片Tensor G2。其采用三星4nm制程工艺，依旧为“2+2+4”集群设计，包括机器学习的Tensor处理单元和Titan M2安全协处理器，主频有所提升。从海外曝出的平台跑分来看，GeekBench5跑分平台单核1068分，多核3149分，而安兔兔跑分平台跑出了801116分，可以说与骁龙888以及天玑8100系接近。

这两款处理器均是如今次旗舰的水准，放在旗舰机Pixel 7系列显然是“名不符实”。我们可以预见的是，Tensor芯片也同样陷入过度“挤牙膏”的困境，甚至无法比肩大部分旗舰机，用户的体验感知自然也不会好到哪里去。

影像方面，Pixel 7后置为“5000万像素主镜头+1200万像素广角镜头”，前置1080万像素镜头;Pixel 7 Pro后置为“5000万像素的主摄+4800万像素的5倍光学长焦+1200万像素的超广角镜头”，前置1080万像素镜头。硬件参数差强人意，但由于Tensor G2的提升不明显，笔者以为Pixel 7系列的影像与上一代相比，也不会有多大变化。

此外，Pixel 7配备4355mAh电池，支持21W有线充电和20W无线充电，提供8GB+128、8GB+256GB两种版本可选，起售价为599美元。Pixel 7 Pro则配备了5000mAh电池，支持30W的快充，提供12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种版本可选，起售价为899美元。

从笔者个人的角度来看，本次Pixel 7系列的整体表现显然不尽人意，没有极致的堆料，也没有真正创新的设计，缺乏足够诚意，加之价格并不算多低，对于消费者来说并不具备多高的吸引力。当然，不可否认的是，在某些技术方面，例如SP和AI方面的表现，谷歌手机仍旧是行业的领先水平，这也让大众对其产品更加充满着期待。

回望谷歌智能手机的发展史，在很多关键的功能性体验上，谷歌确实扮演着“先行者”的角色。因此，在手机行业陷入发展困境的今天，我们仍旧对其充满信心，并且期待它能够继续以“先行者”的身份，再次引领行业的创新发展。