改善手感兼顾轻薄续航，OPPO Find N2设计很出彩

【天极网手机频道】随着OPPO Find N2的发布，OPPO再次为用户提供了全新折叠屏体验。OPPO Find N2在上一代黄金尺寸、几无折痕以及多角度悬停的基础上，重新赋予其超轻折叠、超轻固铰链、顶级显示、悬停空间等特性，一举成为业内最轻的横向形态折叠屏手机产品。



OPPO Find N2



OPPO Find N2采用的是超轻固精工拟椎式铰链，具备更轻、更窄、更坚固的优势。具体来看，铰链中连接中框、支撑屏幕的斜板，材料上使用高强度复合碳纤维，实现了重量减半，强度翻倍的出色效果。而在全新一代铰链上，则使用强度更高的航天级合金材料，整合铰链中的凸轮、滑轨、齿轮等核心部件，巧妙地将铰链结构小型化并带来强度上的保证。同时，通过榫卯工艺替代此前铆钉的结构形态，整个铰链零部件的连接中没有用到一颗螺钉，一体成型。



OPPO Find N2



凭借着超轻固精工拟椎式铰链，OPPO Find N2能够在45°-125°之间的角度悬停。而在多角度悬停功能的加持下，OPPO Find N2能够覆盖诸多使用场景，涵盖了悬停观影、悬停音乐、悬停视频通话、悬停会议、悬停健身等多项功能。用户仅需要展开手机保持悬停状态，即可直接进入全新定制的悬停界面。而悬停空间内部的应用共分相机、视频、音乐、运动四类，双击底部触控板就能快速进入应用，让用户解放双手，一步到位。



OPPO Find N2



OPPO Find N2沿袭了上一代的外观设计，提供了素黑、松绿、云白三款全新的配色。素黑版本为皮革材质，细腻的荔枝纹理彰显着高定奢侈品的独特质感，也塑造了细腻柔和的触感。而松绿和云白则采用玻璃材质，AG磨砂工艺赋予了其随光而变的色彩变幻，手感更舒适。

更轻量化的设计并没有牺牲掉屏幕尺寸，依旧保留上一代的黄金比例设计。5.54英寸的小巧外屏，17.7：9的比例，2120*1080的分辨率，让其拥有小屏旗舰独有的握持手感以及单手操作屏幕的便捷体验。7.1英寸的镜面内屏，8.4：9的比例，1792*1920的分辨率，且内外屏均采用E6材质，支持内外环境色自适应技术，亮度显示精准调控，人眼观看屏幕的舒适度也有获得提升;同时支持最高120Hz自适应刷新率技术，能够降低屏幕功耗，从而提升整机续航。



OPPO Find N2



从整体外观设计来看，OPPO Find N2在保留原有黄金尺寸的基础上，通过全新简约的配色、更细腻柔和的触感、更轻固的材料等超轻折叠设计，实现233g的轻盈无负担的使用体验。与此同时，这块屏幕也通过德国莱茵TUV手机折叠无忧认证，耐用性完全不用担心。

售价方面，OPPO Find N2 拥有云白、松绿、素黑(素皮) 3种配色，12GB+256GB售价7999元，16GB+512GB售价8999元，于12月23日上午10:00正式开售，届时大家可在OPPO商城，以及京东、天猫、苏宁易购等线上渠道进行了解购买。