iPhone 14 Plus首发“遇冷”：升级亮点有限且定位较尴尬

作者：墨将

【天极网手机频道】苹果今年秋季发布会带来了iPhone 14系列多型产品，其中iPhone 14 Plus于10月7日正式发售，起售价6999元。不过相比起iPhone 14与iPhone 14 Pro等产品的热售不同，iPhone14 Plus明显遇冷。第三方渠道报价显示，该机型一经上市立刻破发，售价比官网便宜400元-1000元不等。

与此同时，苹果官网显示，iPhone14 Plus目前发货时间是3个工作日，库存较为充足。 实际上，在iPhone 14 Plus发售之前，其前景就不被看好。研究机构sellcell分析了40余家回收商平均换购价值，认为相比去年同时段，iPhone 14和iPhone 14 Plus在保值方面表现不佳，前者贬值率达38.4%，后者贬值率达38.6%，为近两年最高。

而去年的iPhone13贬值率仅18.2%，iPhone13 mini同期贬值率为20.3%。也就是说，iPhone 14 Plus在市场上处于“供大于求”的状态。网友评论称iPhone 14 Plus的“刀”法虽精准，但定位尴尬且亮点不足，属于比上不足、比下偏贵的“不保值”产品。

相比而言，iPhone 14 Plus这一次升级的确有限，无论是外观还是硬件均感知不强。iPhone 14 Plus的屏幕尺寸与iPhone 13 Pro Max保持一致，均为6.7英寸，并且也没有获得Pro系列的迭代性升级，而是采用了与iPhone 13 Pro系列相同的满血A15。其他像60Hz屏幕刷新率、1200万像素镜头等也都中规中矩。而同期安卓阵营也上新了多款旗舰，对其形成有效竞争。所以用户在换新时，往往会优先考虑iPhone 14 Pro，而这是导致iPhone 14 Plus首销遇冷的原因之一。