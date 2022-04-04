预热开启！中兴Axon 40系列或4月发布

作者：夏初

【天极网手机频道】4月2日消息，中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞微博发图，主体为四月的英文“April”以及中文“4月”字样，配文称“这个四月，有所期待!”。仔细来看，April的首字母大写，“4月”字样形成了一个“40”的变体，合起来正是“A40”。这么看来，中兴Axon 40大概率将在本月发布。

更巧的是，中兴在今年宣布了吴京正是担任中兴手机代言人，而4月3日正是吴京的生日。中兴官方在祝吴京生日快乐的同时也表示，“这个四月，‘京’喜不断”，并邀请大家在4月一起见证大场面。

此前曾经有中兴新机备案工信部电信设备认证中心，很有可能就是中兴天机Axon 40系列的其中一款。该机将搭载骁龙8 Gen 1处理器，正面采用一块6.67英寸的OLED屏幕，分辨率为2400×1080，支持10bit色深显示;前置摄像头为4400万像素。机身厚度为8.46mm，重199g。

机身背面显示，新机相机模组设计与努比亚Z40 Pro基本一样，后置三摄分别采用了6400万像素的主摄、5000万像素的超广角镜头以及800万像素的潜望式长焦镜头，主摄可能采用定制版等效35mm焦距的索尼IMX787。

其他方面，手机内置4900mAh的电池，55W充电功率还是比较保守，不过处于主流水准;相较于努比亚Z40 Pro的80W有些不太够看。值得一提的是，该机最高提供1TB存储的版本，大容量将成为未来手机厂商所需要专门考虑的版本了。

按照预热，中兴Axon天机手机很可能会在4月发布，让我们一起关注。