iOS 16系统最新消息：或将不再支持iPhone 6s

作者：云隐

【天极网手机频道】iOS系统，是苹果公司独有的手机操作系统，在iPhone系列产品上搭载使用。随着iPhone的不断更新，iOS系统至今已迭代至15.4.1。随着即将到来的iPhone 14系列，iOS也将迎来更新，关于iOS 16的爆料信息，也是数不胜数。近日，有外媒称，iOS系统或将移除对iPhone 6s的支持。

按照惯例，即将到来的苹果WWDC(全球开发者大会)上，苹果公司会发布全新的iOS 16系统，而在秋季发布iPhone 14系列时，就会同步推送通知。作为苹果的手机操作系统，iOS系统的每一代更新都备受关注，其安全性与简洁性着实吸引了不少用户。然而，随着系统的更新，部分旧手机会面临停更的可能性。

iPhone 6s发布至今已有七年左右的时间，早在iOS 15发布时，很多用户推测可能不再支持系统更新了，但结果恰恰相反。如今的iOS 16系统移除其更新，其实也在情理之中。系统的更新对于手机处理器、内存、运存等各方面都有着一定的要求，当手机的硬件支撑不起软件的运行时，强行更新反而会给用户带来困扰，不免得不偿失。

此外，有消息称苹果App Store正在逐步删除长期不更新的应用程序。众所周知，苹果App Store的应用质量是相当高的，为了保证用户长期良好的体验，如此操作情有可原。但是，这对于程序开发者来说，其实并不友好。以游戏为例，一款优质独立的单机游戏，它的受众并不是长期稳定的群体，而是流动的特定年龄段的用户群体，当一批用户流失后，完全有可能会有一批新的用户涌进来。因而，一昧地剔除应用程序，也会让某些优质程序流失。

据外媒消息，苹果的WWDC大会或将于6月6日举办。届时，关于iOS系统的具体细节也将会公布于众，更多相关信息，可关注天极网的后续报道。