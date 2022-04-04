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Android 13或允许一张eSIM连接两个运营商

2022-04-04 18:06:43 作者：夏初

  【天极网手机频道】4月4日消息，据外媒报道，谷歌正在开发Android 13系统的MEP新功能，能够允许单个eSIM卡连接两个不同的运营商，并且实现网络的轻松切换。

  Android开发者平台Esper的高级技术编辑在博客上表示，Android开源项目和Android开发者网站提到Google允许多个启用配置文件Multiple Enabled Profiles的解决方案，该解决方案不仅能帮助用户更方便的运营商网络，同时还能削减硬件成本，节省机内空间，手机制造商可以利用这些空间来扩大电池容量，或通过Micro SD卡提供一个可扩展的存储空间。

Android 13或允许一张eSIM连接两个运营商

  eSIM也是近年来一个很有热度和广泛应用市场的技术，这是一种预先内置在智能手机机身中的SIM。由于无需插入或取出物理 SIM卡，eSIM支持更方便地切换通信运营商，搭载eSIM的设备由于不开SIM卡插槽，也有助于实现整机防水。

  目前，手机依赖于SIM卡和调制解调器之间的物理连接，需要为多个SIM卡提供单独的连接。谷歌的MEP解决方案能实现在不同的数字(逻辑)连接之间分割出一个单一的物理接口。谷歌的MEP方案的一切都在软件层面实现，因此不需要额外的硬件，并且可能仅使用一个eSIM就可以与当前模具一起使用。此外，Android 13 Developer Preview 2开发者预览版似乎包含多个MEP API。

Android 13或允许一张eSIM连接两个运营商

  值得注意的是，MEP可能不仅适用于Android 13。谷歌还在其专利申请中提到了iOS、macOS 和Windows。也就是说，谷歌有可能会向苹果和微软授权，一张eSIM两家运营商在未来可能进一步普及。

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