OPPO Reno9全系超速大内存+超算平台打造流畅体验，12月2日正式首销

【天极网手机频道】11月24日，OPPO正式推出全新Reno9系列，不仅拥有全新设计的轻薄高颜值外观。旗舰级芯片搭配最高16GB+512GB超大存储组合提供流畅顺滑体验，更有“双芯”组合实现双芯人像，带来人像质感升级。此外，OPPO Reno9系列搭载的ColorOS 13系统带来流畅体验的巨大革新，全新的ColorOS超算平台精准调度硬件计算资源，为OPPO Reno9系列带来“全场景闪电启动”与“内存超级加速”两大全新特性，全系实现48个月久用流畅。其中，OPPO Reno9 Pro+获得泰尔实验室全场景持久流畅五星证书，OPPO Reno9 Pro和OPPO Reno9获得泰尔实验室全场景持久流畅测评证书。

OPPO Reno9系列采用备受好评的5G旗舰芯片，其中OPPO Reno9 Pro+采用第一代骁龙8+移动平台，先进的4nm工艺制程，CPU和GPU频率较上一代旗舰骁龙平台提升10%，功耗降低30%，为游戏和娱乐应用加速;OPPO Reno9 Pro使用天玑8100-MAX移动平台，性能、功耗表现出色;OPPO Reno9系列最高可选16GB+512GB超大存储组合，16GB内存版本最高可保活42个应用。

而ColorOS 13系统的“全场景闪电启动”源于OPPO首创的应用预加载技术，实现应用秒开，并维持后台保活，使得Reno9 Pro+在全场景闪电启动功能加持下，应用启动速度提升31%。“内存超级加速”则是解决重负载情况下内存资源分配与回收难题，高负载场景卡顿减少约45%，同时运行33个日常应用和2个大型游戏也能保持流畅。

其他信息方面，OPPO Reno9系列带来独特设计和轻薄机身，定义Reno系列标志性的轻薄好手感。全新56°握手曲线设计，弧边自然贴合手掌，超浅弯折深度降低误触概率。并且为屏幕、散热、闪充赋予多项硬件升级，全系使用120Hz OLED超清曲面屏，行业领先的2160Hz高频PWM调光，减轻视觉疲劳;航天级金刚石散热系统保证游戏和娱乐使用中的优秀散热;长寿版80W超级闪充，可快速为续航回血。

影像方面，OPPO Reno9系列搭载OPPO首款自研影像NPU芯片马里亚纳MariSilicon X，与手机SoC的组合，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，共同构成了Reno9系列的的双芯人像摄影系统。这一系统的默契配合，使马里亚纳 X的有效算力与OPPO影像链路精密匹配，让影像画质、氛围感全线上升。

OPPO Reno9系列提供Reno9 Pro+、Reno9 Pro与Reno9三个版本。OPPO Reno9 Pro+提供明日金、皓月黑、碧海青三种配色，16GB+256GB版本售价3999元，16GB+512GB版本售价4399元;OPPO Reno9 Pro提供明日金、皓月黑、微醺三种配色，16GB+256GB版本售价3499元，16GB+512GB版本售价3799元;OPPO Reno9同样提供明日金、皓月黑、微醺三种配色，8GB+256GB版本售价2499元，12GB+256GB版本售价2699元，12GB+512GB版本售价2999元。

全系将于12月2日上午10点在OPPO商城以及京东、天猫、苏宁、抖音等线上渠道全面开售，首销期间可享受最高24期免息。需要注意的是，OPPO Reno9“万事红”新年特别版将于12月10日发售。感兴趣的用户可以持续关注OPPO官方信息，并且前往官网了解预定，12月2日正式开售，千万别错过。