新品折叠屏手机OPPO Find N2系列有哪些亮点

【天极网手机频道】去年OPPO Find N一经面世就好评如潮，一举成为了2022年上半年折叠手机销量第二。在广受好评的OPPO Find N的基础上，OPPO在未来科技大会上正式推出了OPPO Find N2系列，通过引领行业的硬件、软件和交互创新，率先实现折叠屏手机体验从“常用”到“重用”的关键进化。

OPPO Find N2内外均采用最新E6材质屏幕，且支持120Hz刷新率，实现出色的显示效果同时带来流畅交互。全新升级的超轻固精工拟椎式铰链带来的轻量表现，通过引入航天级MIM超韧合金和被材料届誉为“黑色黄金”的复合碳纤维材料作为屏幕支撑骨架，配合一体化的铰链结构，在确保支撑强度的情况下突破性地将机身重量降低至233克，成为目前业内最轻的旗舰折叠屏手机，极大地满足了用户对“大屏”和“便携”的双重需求，为Find N2带来无可匹敌的使用手感。

OPPO Find N2采用旗舰级传感器IMX890作为主摄，结合超前算法提升基础拍照画质，无论逆光弱光、人像风光，常用拍摄焦段都有出彩效果。基于高通骁龙8+旗舰芯片带来性能保证，以及OPPO自研影像专用NPU 芯片马里亚纳X，Find N2将折叠屏的影像表现提升到新的高度。Find N2还集成了与哈苏联合打造的手机影像系统。以哈苏中画幅的标准移动影像进行色彩调试，Find N2的哈苏专业模式呈现大师级哈苏色彩美学。4520mAh的大容量电池配合67W超级闪充，可为用户提供出色的续航表现与可靠安心的极速充电体验。

在软件层面，Find N2推出前所未有的悬停空间功能，打破“先应用后悬停”的使用逻辑限制。只需弯折即可开启悬停空间，并带来视频、音乐、相机、运动等细分服务，真正做到“无悬停，不折叠”。Find N2也能通过自适应UI实现传统应用和大屏的自动适配，最大化地发挥大屏价值，兼容传统应用。此外，在分屏功能上，Find N2新增“多页面分屏”、“跨屏分享”、“分屏截图”功能，让信息的呈现、截取、分享更加高效。AI会议转写、图文智能识别等软件功能，让Find N2进一步提升了用户的工作与生活效率。

全新发布的OPPO Pen搭载OPPO自研的手写引擎，支持最高4096级压感，拥有出色的连续擦涂和书写性能，并可通过振动反馈模拟书写与橡皮擦拭的手感，带来更符合用户习惯的手写体验。OPPO Pen连续书写续航可以高达11小时，是折叠屏绝佳的生产力搭档。

OPPO首款竖向折叠手机Find N2 Flip则实现了对同品类的颠覆性创新。采用“迄今为止竖向折叠的最佳解决方案”，不仅解决了续航、折痕、信号等小折叠产品的几大核心痛点，Find N2 Flip还前所未有地搭载17:9比例、3.26英寸的最大尺寸任意窗，实现了专属的外屏交互方式，让竖向折叠手机的外屏第一次发挥了实用价值;内屏则采用6.8英寸E6材质屏幕，支持120Hz刷新率，带来最佳屏幕体验。

任意窗支持多场景服务卡片，用户无需展开手机即可查看日程、天气，使用相机、计时器、耳机等系统功能以及小红书等第三方应用。配备“一键回复”功能，Find N2 Flip的任意窗支持系统短信、微信等通讯app，可以实现emoji、快捷短语、语音转文字三种回复形式。对于内外屏的协作，“一推即秀”功能可在内屏使用软件时上滑推送至外屏使用，例如可以提前将交通码推至外屏，内屏则继续浏览其他页面，操作互不干涉。对于外卖、打车、音乐类应用，Find N2 Flip支持内外屏接力功能，合上手机，关键信息也可以在外屏显示，可随时查看服务进展，不必反复展开手机。此外，任意窗支持互动电子宠物、GIF壁纸等趣味功能，为用户带来更具个性化的折叠体验。

得益于超轻固精工拟椎式铰链技术，Find N2 Flip实现悬停拍摄，可完成延时摄影、腰平取景、低角度拍摄等多种等多种场景拍摄需求。后置影像搭载5000万像素IMX890超感光大底传感器，可应对各种光线场景，即使是暗光环境下也能够呈现出令人惊叹的画面细节与丰富色彩。前置搭载与索尼联合定制的IMX709传感器，配合OPPO自研美颜算法，呈现更加自然、清晰的自拍表现。基于天玑9000+移动平台，旗舰影像模组在哈苏超清画质引擎和马里亚纳X的加持下呈现更加专业的画质表现。

在Find N2 Flip小巧的机身下，依然配备了4300mAh高能量密度大电池，配备44W超级闪充，支持超过一天的续航表现的同时充分保障充电速率，是目前续航最强的竖向折叠屏手机。

目前两款新机已经接受预订，OPPO Find N2 拥有云白、松绿、素黑(素皮) 3种配色，12+256GB售价7999元，16+512GB售价8999元，于12月23日上午10:00开售;OPPO Find N2 Flip拥有雅黑、慕紫、流金3种配色，8+256GB售价5999元，12+256GB售价6399元，16+512GB售价6999元，于12月30日上午10:00开售。届时大家可在OPPO商城，以及京东、天猫、苏宁易购等线上渠道进行了解购买。