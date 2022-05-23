´îÔØ×ÔÑÐÓ°ÏñNPUÐ¾Æ¬£¬OPPO Reno8ÏµÁÐ·¢²¼½ö2499ÔªÆð

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OPPO Pad AirÑÓÐøÆ´½ÓÉè¼Æ·ç¸ñ£¬Çá±¡½ðÊô»úÉí´îÅäÉÁ¹âÉ°¹¤ÒÕ£¬Ê¹»úÉí±³Ãæ³äÂú¿Æ¼¼¸Ð¡£Í¬Ê±OPPO²ÉÓÃ¶À´´Éè¼Æ¡ª¡ªÂäÈÕÉ³ÇðÎÆÀí£¬Éè¼ÆÁé¸ÐÔ´×ÔÑô¹âÓëÁ÷É³µÄÅö×²£¬½«²»Í¬Ê±¼ä¶ÎµÄÉ³Ãæ¹âÓ°¶¨¸ñÔÚÆ½°åÖ®ÉÏ£¬´øÀ´ÃÀÃî¾øÂ×µÄÊÓ¾õÌåÑé¡£OPPO Pad AirÕýÈçÆäÃû£¬Õû»úºñ¶È±¡ÖÁ6.94mm£¬ÖØÁ¿½öÎª440g£¬µ¥ÊÖÎÕ³ÖÒ²ÎÞÑ¹Á¦¡£OPPO Pad Air´îÔØ10.36Ó¢´ç£¬2K·Ö±æÂÊÆÁÄ»ËÄ±ßµÈ¿í³¬ÇåÈ«ÃæÆÁ£¬Í¨¹ýµÂ¹úÀ³Òð T?V µÍÀ¶¹âµÈ¶àÖØ»¤ÑÛÈÏÖ¤¡£³ý´ËÖ®Íâ£¬OPPO Pad Air´îÔØæçÁú680ÒÆ¶¯Æ½Ì¨£¬¿ÉÂú×ãÓÃ»§ÈÕ³£²Ù×÷£¬ËÄ¿Å0.8ccµÄÈ«Æµ¶ÎÑïÉùÆ÷£¬Ö§³Ö×ÔÊÊÓ¦¶Å±ÈÈ«¾°Éù£¬ÔÚÓÎÏ·£¬»òÊÇÓ°ÒôÓéÀÖ¾ù¿É´øÀ´¾ø¼ÑµÄÊÓÌýÌåÑé£¬ÄÚÖÃ7100mAh´óµç³Ø£¬±£ÕÏÓÃ»§Á¬Ðø°ì¹«Ê¹ÓÃÐèÇó¡£ÏµÍ³ÉÏ£¬ColorOS for PadÍ¬Ñù×öÁËÉý¼¶£¬Æ½ÐÐÊÓ´°¡¢Ë«Ö¸·ÖÆÁ¡¢ËÄÖ¸¸¡´°¡¢¿çÆÁ»¥ÁªÒ»Ó¦¾ãÈ«£¬´ËÍâ»¹ÐÂÔöÎÄ¼þÍÏ×§¡¢³¬¼¶Â¼Òô¡¢µç×ÓÊéÄ£Ê½µÈ¹¦ÄÜ£¬ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£°ì¹«»¹ÊÇÉÏ¿ÎÑ§Ï°£¬¾ù¿ÉÊµÏÖÐ§ÂÊ¼Ó±¶¡£
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