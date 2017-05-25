高通骁龙全网通 用"芯"诠释多快好省

【天极网手机频道】据数据统计显示，目前全球互联网连接数量是80亿次，而采用移动互联的用户已经接近50亿，并且这一数字还在提升。智能手机作为用户连接互联网最普及的终端设备，市场规模还在扩大，更为明显的是产品性能、体验的提升。在移动互联体验中移动数据网络和Wi-Fi是两大支柱，但很多智能手机用户经常反馈的一个问题就是：售价相近的智能手机在同样环境下获得的网络体验却是天差地别，比如在咖啡厅看视频有的小伙伴就能流畅体验，而有的同学则只能看PPT，还是一页放上好久的那种。造成这种现象的一个重要原因就是设备采用了不同的Modem(调制解调器)。

对于Modem相信绝大多数用户会感到陌生，这个重要的通讯模块是用户通过手机连接万物的重要桥梁。我们再通俗一点，说一个和Modem联系十分紧密，且已经逐渐成为智能手机标配的名词，你或许就清楚Modem存在的意义了――全网通。据监测数据显示，截至2017年2月中国智能手机市场全网通手机零售量份额已达79%，而2016年2月份额仅31%，由此也不难看出用户对于全网通的需求，甚至还拉动各价位智能手机中全网通产品所占比例。除此之外，高通、海思、MTK几大芯片厂商全系列产品均已支持全网通。而骁龙全网通不仅应用时间更早，还与传统意义上的全网通有所不同。对于追求高端旗舰智能手机体验的用户来说一定很熟悉高通。目前市场中绝大多数智能手机，特别是高端智能手机均采用了骁龙“芯”，比如刚刚在中国发布的三星Galaxy S8/S8+就搭载了高通骁龙835移动平台。

骁龙移动平台对于消费者来说意味着强劲稳定的性能，除此之外高通骁龙全网通也超越传统意义的“全网通”，能够带给用户更为出色地移动互联体验。早在去年的旗舰移动平台骁龙820和骁龙821搭载的骁龙X12 LTE调制解调器，骁龙全网通就已经登上了舞台。骁龙全网通实现了全球全网通、全双卡、全4G+、全语音和全WiFi五大方面，具备其中任何一项或两项功能的产品都可以称之为骁龙全网通。凭借这些技术用户连接网络将不受产品、地域等因素的限制，实现更加畅通的互联网连接，打造“多、快、好、省”的移动互联体验。

用户告别PC等传统终端设备，通过智能手机连接网络，目的就是为了更好地利用碎片化时间。因此移动端数据及Wi-Fi连接必须够快、够稳定。骁龙全网通优势中的“多”对应的就是全球全网通，可支持目前3GPP标准制定下的所有网络频段，包括中国与全球的所有频段与制式让用户可以一机在手走遍全球无惧和国内不同的频段、制式数据网络，保证顺畅语音和上网体验。在这里就需要明确一个概念，全网通不一定就是全球通，国内很多全网通手机能够支持移动、联通以及电信三大运营商的4G频段就已经足够用户使用了，但是在全球范围内4G时代可选频段数量众多，仅能满足国内运营商的全网通，到了国外就会“水土不服”，用户或许只能通过3G服务上网，甚至无法使用。可支持中国和全球所有频段与制式的骁龙全网通是“全球+全网”通，用户出境也不需要换卡换机，降低了使用成本，特别是对于喜欢出境游的朋友，解决了手机出境就“罢工”的难题。

现在的用户面临着更多的运营商和更多手机SIM卡的选择，与此同时，双卡双待智能手机的问世更让选择困难户挑花了眼，光想着哪个做主卡，哪个做副卡就难道一群英雄好汉。而骁龙全网通的全双卡功能支持16种双卡双通与双卡双待组合，在国内及国外不同运营商之间、主副卡之间、不同模式间进行自由切换，主副卡盲插也不是问题。

说到与Wi-Fi的快速链接，骁龙全网通的全Wi-Fi不仅支持常见Wi-Fi频段2.4GHz、5GHz还支持60GHz频段的Wi-Fi，并实现LTE和Wi-Fi融合，提供更好的上网体验。

谈到骁龙全网通在全4G+的“快”，以移动行业首款商用的千兆级LTE调制解调器――骁龙 X16 LTE 调制解调器为例，它不仅能够实现千兆级下载速度，并支持多千兆比特 Wi-Fi，凭借这一调制解调器，现在已经问世的全球首款10nm移动平台骁龙835不仅能够保障用户观看高清视频的流畅体验，甚至可以玩转360 度 4K分辨率VR视频，获得更具沉浸感的娱乐体验。X16 LTE调制解调器更少不了对骁龙全网通全频段的支持，包括全部主要蜂窝技术(LTE FDD、LTE TDD、WCDMA、TD-SCDMA、EV-DO、CDMA 1x和GSM/EDGE)、所有3GPP频段、载波聚合频段组合。它还支持全双卡和全语音，在语音通话视频电话中也能进行多媒体的分享，支持高清和超高清LTE语音(VoLTE)利用SRVCC(单一无线语音呼叫连续性)到3G和2G语音的切换。高通第二代千兆级LTE调制解调器，骁龙X20 LTE调制解调器下载速度最高达1.2Gbps，而对骁龙全网通的支持依然坚挺。

骁龙Modem这位用户并不熟悉的幕后英雄，凭借“多”与“快”等特点保障卓越连接性能，已经能够称之为“好”伙伴了。这位“好”伙伴除了为用户节省时间成本外，还是一位“省钱”小能手。骁龙全网通能让用户摆脱运营商“控制”且无需牺牲LTE速度，真正实现一机在手即可轻松解决国内国、外，双卡双待、多样网络环境会发生的种种问题。

既然全网通是消费者的选择，那么OEM厂商自然也要有所应对才行。从最初将全网通作为智能手机一大卖点，到如今成为一项中高端产品标配，全网通智能手机在市场中的占比，稳步提升。当然对于厂商而言支持更多的频段意味着更高的资金投入，首先是基带芯片成本，其次则是在手机网络天线设计上投入的研发设计成本等等。而骁龙Modem的骁龙全网通功能在保障了用户体验的同时减轻OEM厂商压力，骁龙全网通通过一个Modem满足了厂商为用户提供多样化优质上网、语音体验的需求，降级了研发成本――通过整合SKU实现效率提升。OEM厂商生产成本下降了，用户得到的优惠和功能却更多，更有助于实现良好的生态环境。因此骁龙Modem的“省”实现了更低的生产成本、更快的全球产品推出速度、更多的全网通用户、更灵活的网络体验以及更低的用户连接成本。

对于运营商而言，全网通普及意义同样重大。今年3月31日，由中国电信和中国联通联合举办的“落实提速降费，推广六模全网通终端行动发布会”在京举行，积极响应“提速降费”政策。这进一步压缩了市场中“定制机”、“阉割版全网通”智能手机生存的空间，让消费者享受到真正的全网通体验，同时也有利于提升运营商服务、扩大终端设备规模。而在这项重要进程中，骁龙全网通的身影随处可见，值得一提的是骁龙全网通早在去年推出的骁龙820和821移动平台就已经给各类高端旗舰机提供支持，为不同需求的用户带来无短板的连接体验的同时，也为推动整个通信行业做出了积极贡献。

现在市面上智能手机种类很多，但是它们的核“芯”却能轻松找到源头，"多、快、好、省"的高通骁龙就是其中之一。凭借领先的技术、出色的性能，高通骁龙调制解调器在为用户打造更出色连接体验的同时，推动了整个移动生态的发展。未来物联网、5G等也将进入用户的生活，那时的骁龙全网通又会是什么样？让我们共同期待!

（ 作者：高志伟 责任编辑：高志伟）

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