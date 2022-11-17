正式官宣！OPPO Reno9系列定档11月24日

【天极网手机频道】在网上热议许久了的OPPO Reno9系列终于得到官宣。OPPO今天通过官微释出Reno9系列产品宣传片以及多组海报图，正式宣布新机将于11月24日14:30发布。



OPPO Reno9系列四种配色

透过OPPO释出的宣传片以及海报图可以看到，全新Reno9系列在外观设计和配色上带来了新升级，明日金、皓月黑、碧海青、微醺四款全新配色令人眼前一亮。

尤其是主打色明日金配色，设计灵感源自日出的第一束光洒在海面上，通过全新的金丝琉璃工艺使得其在不同角度下呈现出海面波光粼粼的景象;皓月黑配色创新性采用织羽纹工艺呈现出高雅神秘感，亦如日出前夜的璀璨星空;碧海青配色沿用经典的星钻工艺，实现海浪翻涌裹挟青风的灵动感;微醺配色也采用相同的星钻工艺，转动角度即可欣赏变幻的奇妙色彩，更闪亮的颜色和通透的质感，让观感更加柔和的同时触感也更为细腻。

背部设计也非常吸睛，依旧是让人一看就知道是OPPO美学设计的矩形后置多摄模组，“Powered by MariSilicon”的字样也证实了Reno9系列将内置自研马里亚纳MariSilicon X芯片，这意味着新品在影像方面依旧强悍，至于会不会有升级，可以持续关注OPPO官方释出的信息。

此外，全系OPPO Reno9系列官宣携手女足球员赵丽娜、王珊珊迎光而拍，以向上姿态，共赴金色梦想。



女足球员赵丽娜、王珊珊手持Reno9系列全新配色明日金

随着发布会的临近，OPPO Reno9系列将会逐渐掀开神秘面纱，更多的新品信息敬请期待11月24日发布会。