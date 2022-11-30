iQOO 11 Pro搭载200W快充，10分钟时代将至

【天极网手机频道】随着iQOO 11系列12月2日新机发布会的临近，iQOO官方也开始放出更多有关新机的信息。最近，iQOO官方就确认，iQOO 11 Pro将会继承iQOO 10 Pro上的200W超级闪充。

iQOO 10 Pro作为全球首款搭载200W超级快充的手机，在推出后受到广泛好评，其中充电功率则是受到用户夸赞最多的升级点之一。自从快充技术发展以来，快充的功率就在不断提升，尽管大电压低电流也好，大电流低电压也罢，最后的结果都是充电功率提升。

相比影像系统，手机充电功率的分提升更加明显，也会给用户带来最直观的提升感受。比如刚进入智能机时代，那时候充满一台手机的时间都是以小时为单位，基本都需要两三个小时才能充满一部手机，这也导致许多厂商采用了分体式电池。所以那会儿我们经常能够看到万能充这种十分古早的产物，直到苹果诞生，将电池做成了不可拆卸的形式。当然，苹果跟快充确实也难沾上边。

后来OPPO在2014年推出了Find 7旗舰手机，并将其搭载的VOOC闪充技术推向市场。这项技术让手机充电的速率首次达到了22.5W，虽然这个充电功率在如今看来平平无奇，可在那个时代可谓是超级高速公路了。其采用的低压大电流方案，拥有充电稳定性以及温控优秀等优点，也让其他厂商开始在快充方面跟进。

之后快充技术一路高歌，首次突破50W快充，再来到65W，到后面的100W，再到如今普遍使用的120W。快充带来的充电时间缩短切切实实地给用户带去了更加优秀的体验。虽然当下的120W也很快，但是手机厂商在快充领域的探索从未停止脚步，iQOO 10 Pro上的200W超级快充则是将充满电池的时间从2开头拉到了1开头。

如今这项技术搭载在iQOO 11 Pro上几乎是所有用户都默认的事，但依然有很多用户好奇，iQOO 11 Pro能否在充电时间上更近一步，步入个位数的时代。但从官方的宣传信息来看，iQOO 11 Pro充满电的时间需要10分钟，不过这也意味着手机将进入10分钟满电的时代。

有用户质疑，更高充电功率只为缩短几分钟的充电时间，并且需要付出极高的成本，是否值得。但是放在实际应用场景中，如果用户晚上睡觉忘记充电，一觉睡醒只需要洗漱的功夫，就能让手机满电。或者是外出在即，手机面临没电的状况，几分钟的补电时间能够最大程度降低电量焦虑，那么这项技术就是有实际应用价值的。

相比更大电池可以多坚持几十分钟，不如用更高的充电功率来占用几分钟的碎片时间获得几个小时甚至十几个小时的续航来的具有性价比，所以这也是为什么厂商不继续扩大电池容量的原因之一，当然机身体积也是重要原因。

即使如今更高充电功率已经面临边际效应，还是有不少厂家选择研发更加极限的快充技术，就是因为在电池技术没有实质性突破之前，更快的充电功率可以能够降低电池技术对用户体验造成的影响，用最低的代价保障机器的续航，也算是一种曲线救国的方式。

iQOO 11 Pro上的200W快充技术已经将充电时间缩短至10分钟，甚至以内，这也意味着大部分智能手机进入10分钟时代只是时间问题。并且随着快充技术的继续发展，或许之后所需的时间只会更短。当然，这种情况也有可能不会出现在iPhone身上，但谁知道呢？