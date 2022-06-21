vivo TWS Air体验：翻转之间，尽享澎湃音质

作者：云隐

【天极网手机频道】TWS(真无线蓝牙耳机)的出现，打破了大众对传统耳机的认知，在众多厂商的极力推动下，近几年的TWS市场热度迅速上涨，佩戴TWS似乎成为了一种潮流。根据调研机构Canalys的报告显示，2022年第一季度全球TWS市场同比增长17%，整体出货量达到6820万部。相比TWS刚出现的时候，发展步伐已经逐渐放缓，意味着用户对于产品力的要求也在逐步提升，这就需要厂商以更好的产品体验留住用户，才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。

近期，vivo推出了一款全新的真无线蓝牙耳机――vivo TWS Air。作为一款全新的TWS产品，vivo TWS Air的出现，除了丰富vivo本身的产品线之外，又会为用户带来怎样体验？可以跟随小编一起来看看。

外观：翻转美学 轻盈舒适

vivo TWS Air提供元气白、原石蓝两款简约配色，小编手中这款为“原石蓝”配色。通体是暗沉的深蓝色，主要采⽤“底漆+色漆+UV”三层喷涂⼯艺，呈现出亚光仿金属质感。充电盒形似鹅卵石般小巧圆润，上手之后的握持感温润流畅，仿佛真就握着一块轻盈的鹅卵石，并且不易沾指纹。开盖位置巧妙增加灵动腰线，开盖前后是“深蓝色+黑色”的同⾊系小撞色搭配，这种双色翻转美学设计，让翻转之间的⾊彩变换别具⼀格，观赏性十足。

内置的耳机采用通体是明亮的黑色，单耳轻至3.5g，较TWS Neo减重25%，是vivo TWS中迄今为止最轻的产品。轻量化的入耳式设计，注定了用户在佩戴上的体验并不会太差，对于每克锱铢必较的可穿戴产品而言，属实是难得。当然，重量上的轻，只不过减轻了长时间佩戴的负担，而佩戴的舒适度也与耳机的轮廓设计有关。

为了进一步提升用户佩戴的舒适度，TWS Air 团队收集了海量真人耳朵轮廓导膜，通过深入分析不同人耳的共性，配合通气孔设计，使得气流与声音流通更⾃由，让耳朵更具呼吸感。

可以说，大到耳机外轮廓，小至出音嘴，vivo TWS Air都经过了精细的计算和优化，确保耳机与耳道完美贴合的基础上，佩戴也更加牢固。

配置：超大单元 澎湃音质

TWS耳机的音质，直接影响着用户的实际体验，其重要性不言而明。vivo TWS Air行业领先的14.2mm超大尺寸单元，配合日本Daikoku纯铜线圈、高效率磁路系统、生物碳纤维复合振膜以及流体力学通气孔，全方位提升低、中、高频的声音表现。在实际的体验中，听宏大的声音时气势十足，并且微小的声音细节也能够保留下来，有一种身临其境的现场感。

DeepX 2.0 立体声效，是vivo TWS Air在音质上的另一大特色。vivo金耳朵声学团队针对用户的喜好，调校出了一套专业的声效系统，涵盖了超重低音、清澈人声、清亮高音三款音乐风格。小编尤为青睐其中的“清澈人声”，适合倾听流行、抒情等突出人声类的音乐，拥有一种独特的叙事感，在耳边娓娓道来，听的是音乐，收获的却是歌唱者的故事。

此外，vivo TWS Air还支持双麦AI通话降噪。全新升级的AI降噪算法，配合双麦克风与L 型抗风噪导管，将麦克风移到顶部，避免直接迎风，抗风噪性能大幅度提升。vivo TWS Air对于习惯在户外使用TWS进行通话的用户来说，着实有着不错的体验。

续航：人性交互 超长在线

vivo TWS Air在人性交互方面，给予小编的体验也是比较出色的。例如：在连接上，初次连接时，开盖靠近手机就会出现智能弹窗，点击“连接”即可⼀键完成配对。通过“系统设置-蓝牙”能够进行查看耳机与充电仓的电量、设置快捷操作、选择耳机音效、查找耳机等设置。同时，对于登录同个vivo账号的其他手机或平板，并不需要再次配对，可直接连接，这一点功能相当人性化。

在连接的稳定性方面，vivo TWS Air采用的是蓝牙5.2的规格，最大连接距离可长达10m，并且拥有全链路游戏低延迟117 ms。对于类似《和平精英》这种射击类游戏相当友好，可以通过耳机判断附近的脚步声，这种极低的延迟带来的音效反馈，能够对加大对游戏全局的整体把控，带来更加沉浸式的游戏体验。

续航能力，想必也是大部分用户比较关心的一点。根据官方的数据，vivo TWS Air最长可提供25小时的续航。其中，耳机单次最长可提供4.8小时续航，充电10分钟最长可听1.5小时。小编以30%的音量，听了半小时左右的音乐，耳机耗电量仅2%左右，vivo TWS Air的续航能力还是相当强大的，配合充电仓，外出一天完全不用担心耳机没电。

小结

总的来说，vivo TWS Air的整体表现符合小编的预期。外观设计上简约便捷，尤其佩戴体验上比较舒适，对耳朵几乎没有负担。音质上有超大单元的加持，并且在专业团队的调校下，翻转之间的声音表现也是俱佳。续航上，vivo TWS Air长达25小时的续航，保证了用户外出无忧，更有多种人性交互功能，让耳机与手机融合得更加紧密。

从双路传输技术，到如今的全链路游戏低延迟，不难看出，vivo一直在致力于提供同价位行业⼀流的无线体验。vivo TWS Air 的出现，以更持久的续航、更快更稳的连接，再次刷新无线耳机体验的新高度，无疑是最有力的证明。目前这款产品已上线在售，官网售价199元，感兴趣的小伙伴可以前去了解一下。