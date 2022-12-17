OPPO Find N2影像：悬停自拍，彻底解放双手！

【天极网手机频道】近日，OPPO召开未来科技大会2022，会上，OPPO更新了旗下的折叠屏旗舰――OPPO Find N2。其233g超轻的机身重量、哈苏加持的优异影像、堪比直板旗舰机的续航以及不输旗舰的性能等多重出彩表现，再次颠覆折叠屏新体验。

在影像方面，折叠屏凭借着天然的优势，能够多角度悬停，从而带来了更多影像玩法。本次的OPPO Find N2搭载了超轻固精工拟椎式铰链，能够在45°-125°之间的角度悬停。所以，OPPO Find N2足以覆盖诸多使用场景，涵盖了悬停观影、悬停音乐、悬停视频通话、悬停会议、悬停健身等多项功能。

本次的OPPO Find N2更是针对悬停场景进行系统底层的深度定制，打破“先应用后悬停”的使用逻辑，创造出极具新意的「悬停空间模式」。空间内包含相机、视频、音乐、运动四类应用，双击底部触控板就能快速进入应用。同时，OPPO Find N2还提供了一种全新的悬停方式――帐篷模式。用户在亮屏解锁状态下，将手机悬停后倒扣成“帐篷”形态，画面会锁定在外屏显示。

基于以上的悬停空间与帐篷模式，用户完全能够利用其悬停的特性，进行悬停自拍、悬停合影以及悬停拍摄4K超清延时视频等操作。更为重要的是，折叠屏的悬停特性天然具备稳定性，用户可以不用三脚架即可轻松实现拍摄，真正做到“解放双手，一步到位”。

随着各项技术的成熟，折叠屏的耐用性与实用性也在不断提高。OPPO Find N2凭借着旗舰级别的影像配置，配合多角度悬停功能，能够为用户带来更多有趣的影像玩法，让折叠屏真正实现“从常用到重用”的目标。