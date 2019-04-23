OPPO Reno获用户一致好评 将成2019首款爆品

作者：毛毛

【天极网手机频道】4月19日凌晨的首销起，OPPO Reno以迅雷不及掩耳之势，抢占了电商平台上的同价位单品销量第一。此外，OPPO线下门店同样人潮涌动，OPPO粉丝早早等候销售开启。而Reno 10倍变焦版也已经开启预约，5月10日正式发售。

OPPO Reno能够获得用户认可，与OPPO的匠心独运密不可分。

外观方面，OPPO Reno采用6.4英寸全景屏，为了提升正面的屏占比和视觉效果，OPPO在手机上使用了最新的“侧旋式升降结构”，将正面的各种传感器和前置摄像头隐藏其中。而在背部的设计方面，OPPO创新性的让Reno手机的后置摄像头不再凸起，手机背面的手感更顺滑。为了让手机背面不显单调，OPPO将Reno手机将摄像头、logo等元素收纳到一起，让手机变得更加活泼。另外，采用宝石镶嵌工艺点缀的O-Dot让手机更具内涵。

OPPO Reno搭载高通骁龙710移动平台，为手机带来更强悍的性能和更低的功耗，加上6GB/8GB的运行内存，带来极致的流畅轻快。Reno手机内置一块3765mAh电池，全新一代VOOC 3.0闪充进一步提升手机的充电效率，解决手机续航、充电慢等缺点。软件方面，OPPO最新的ColorOS 6，在人工智能的加持下，能够深度学习用户习惯，带来更贴心体验。

同样，Reno手机延续了OPPOP一贯出色的拍照性能。

OPPO Reno手机前置1600万像素摄像头，这颗摄像头隐藏在侧旋式升降结构中，用户需要时只需0.8s即可升出，与常规摄像头启动相差无几。这颗前置摄像头支持人像模式2.0，OPPO还为其定制5种高级人像风格，让Reno用户轻松拍摄杂志级人像。此外， Reno手机的AI智慧美颜，能分析用户性别、年龄、人种等多维度，并针对用户爱好、需求进行美颜调整，使用户自拍更加随心所欲。

Reno手机后置4800万像素、1/2.0英寸传感器、f/1.7大光圈超清主摄，辅以500W景深摄像头，带来更优秀的摄影体验。为了提高手机的夜拍成像，OPPO升级了夜景算法，超清夜景2.0利用复合多帧降噪和多帧HDR技术，实现降噪、手持防抖、高光压制、提升动态范围;500W像素的景深摄像头，让手机的背景虚化效果更自然。

从用户的评价可以看到，前卫的设计理念、超高颜值，优秀的系统优化配合强悍的硬件配置，辅以出色的拍照，让OPPO Reno手机极具爆品潜力。

目前OPPO Reno手机已经开售，Reno 10倍变焦版也将在5月10日正式发售。用户可以到各大电商平台或OPPO线下门店预约购买。