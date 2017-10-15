华为Mate 10即将发布 不只是全面屏

【天极网手机频道】近日有关华为新一代旗舰Mate 10的消息备受关注，据悉该款产品将于10月16日在德国慕尼黑发布。华为Mate 10配备全面屏似乎是没跑了，但除此之外还有很多亮点值得关注，华为终端手机产品线总裁何刚在微博中这样说道“很快，MATE10就要发布了，这款手机将从照相、网络速度、芯片性能等得到很多创新，但最值得期待的是我们在AI的创新。”

最近两年华为在AI方面的投入有目共睹，即将发布的华为Mate 10搭载的麒麟970芯片对AI的支持同样不容小视。作为一款升级到10nm制成的芯片，相比麒麟960而言，CPU能效提升了20%，GPU由原来的Mali-G71升级到Mali-G72，8核变为12核，能效也提升了50%。

除此之外，华为Mate 10还将配备第三代徕卡双摄，采用2000万+2300万像素组合，将拍照的优势进一步放大。与此同时在联网通信方面，麒麟970也有多项突破。作为首颗达到Cat.18(下行)、上行Cat.13标准的SoC产品，麒麟970实现了1.2Gbps的业界最高峰值下载速率，这对于移动互联生态下的终端用户而言可以带来更加流畅、高效的连接体验。

连接的效率和稳定性对于AI同样意义重大。计算力、大数据作为AI两个重要组成要素，不仅依赖于手机本身的性能、存储，更多的需要云端与终端的高效连接，保证低时延，让人工智能更及时的作出反馈，同时也能提升其“学习”效率，加速智能化发展。如果将AI需要的庞大的数据存储在本地显然是“费力不讨好”，想要将数据从云端取回来则需要出色的连接性能。



图片来自网络

在这方面，麒麟970除了实现1.2Gbps的下载速率外，还支持4×4 MIMO多入多出、5CC CA载波聚合、256QAM信号调制等多种技术，整合碎片化频谱，实现对全球各国运营商的支持，在全球多个国家、每一张网络下都可获得最高速率，能够帮助人工智能“走下云端”。

当然，谜题的答案还要等到真相揭晓的那一刻，10月16日，与华为Mate 10相聚德国慕尼黑!

（ 作者：高志伟 责任编辑：高志伟）

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