OPPO首届全球创客大赛总决赛在即 加速赋能科技初创新势力

作者：林夏

【天极网手机频道】一直以来，OPPO都希望通过科技的手段，实现每一个人对美、想象力和人性的追求。而全球创客马拉松大赛，正是OPPO与创业者、科技爱好者、科研专家一道，共同激发不同的思想碰撞，诞生出更能满足人们需求的创新灵感的最佳渠道。历经两个月的科技创新项目征集与筛选，共有11组创客团队进入了本次OPPO 首届全球创客大赛的总决赛。本次总决赛将在8月14日至15日，以线上直播的方式举办。届时，11组创客团队将围绕“感知・智能”为主题展开决赛路演角逐现金大奖，最终再由10名来自OPPO及硅谷知名的软件或硬件行业专家、高校教授评选出创客赢家。

比赛日程

据了解，此次全球创客马拉松大赛由OPPO主办、HackHub 承办，细分“车机互联，沉浸式体验，机器人”三个方向，并在7月新增“软件及硬件应用”主题，为全球开发者人才构筑了切磋交流平台。大赛自6月1日正式开启项目征集以来，已经收到来自包括中国、美国、加拿大、英国、新加坡、巴西、尼泊尔、津巴布韦、印度、刚果等超20个国家与地区的热烈参与。本次大赛总报名人数预计超过500，超60个创新项目已经进入初赛环节，覆盖人工智能、AR/VR、IoT、脑机互联、游戏等多个技术领域。

此外，OPPO还邀请了全球创投机构 Red Thread Ventures 和加拿大自治系统研究主席、自治系统实验室主任及副教授Stephen L. Smith、北美地区初创新星NextTech AR全球数字销售总管Vivian Chan现场为初创青年分享行业前沿观点。

评委裁判及演讲嘉宾

作为持续推进技术创新的全球科技企业，OPPO拥有万余人科研团队力量，六大研究所和五大研发中心遍布全球，并坚定地将吸收一流人才和自主搭建创新平台作为核心工作。OPPO希望以此次全球创客马拉松赛事为契机履行科技企业的社会责任，持续携手海外投资、高校研究院、创业者及行业专家推进创新技术研发的交流与融合，为全球初创新势力提供学习、成长的平台，并邀请更多创业者与OPPO共同丰富技术生态平台的发展。未来，OPPO还将延续全球创客马拉松路演及交流活动，为公司拓展新的创新项目资源、合作投资机会以及人才招募通道，以更多样化的主题和形式呈现品牌技术影响力。

本届OPPO全球创客马拉松决赛将于8月14日上午10点(美国西部时间)正式开启直播通道，现已开放少量免费观众票，如欲了解更多欢迎访问官网活动页面：OPPOhack.com，注册并使用官方福利码OPPOHack21获取决赛直播链接。