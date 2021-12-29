仅需3999元！OPPO Reno7 Pro金克丝版明天开抢

作者：惜

【天极网手机频道】12月7日晚，以“恶作剧之夜”为主题的OPPO Reno7 Pro英雄联盟手游限定版发布会上，OPPO Reno7 Pro英雄联盟手游限定版正式发布。这款手机在12月23日开启首次销售活动，第二次的抢购也定于12月30日，作为自带IP的产品，Reno7 Pro英雄联盟手游限定版时众多游戏粉丝的心头好。

OPPO Reno7 Pro英雄联盟手游限定版采用超究极死神飞弹，还原金克丝首次出场的CG动画里脚下踩着的特制“超究极死神飞弹”，飞弹还附赠一条皮质与链条元素结合的背带，让包装盒成为一款能背出街的潮流单品。随机附赠的DIY涂鸦贴纸，让用户根据喜好DIY手机，让手机变得独一无二。飞弹内部包含定制的涂鸦保护壳、充电器、创意说明书、手机挂件、DIY 涂鸦贴纸，全是属于金克丝的标志。

Reno7 Pro以红蓝对决的双方阵营为灵感，融入了金克丝的蓝粉标志性元素打造出撞色渐变边框，OPPO用金克丝的经典技能“枪炮交响曲”来命名这个标志性元素设计。正中间“L”型logo由夜光材料制成，象征着集满海克斯能量;3条若隐若现的暗纹取自于峡谷的上中下三条进军路线，中间的菱形暗纹还原了手游中象征荣誉的榜单，加上限定版的背盖是在晶钻表面上优化了光影效果对比让手机后盖在不同光线角度下呈现出不同的明暗效果，手感也更加细腻。镜头区域环绕着专属双色星环呼吸灯，并且有蓝色、紫色两种灯效，在通信、通知、充电、进出游戏时将有定制效果。

OPPO另外提供英雄集结主题定制与金克丝主题定制两套全局动态主题，图标、壁纸等等也进行了深度定制，即便第三方的图标也进行一些与游戏相关的人物或是标志。在手机极具质感的金属中框上，OPPO通过精雕的方式，将“LEAGUE of LEGNDS”这一经典的联盟印记，用海克斯能量的蓝色铭刻在手机上，限定版手机处处都藏有惊喜。

OPPO Reno7 Pro英雄联盟手游限定版内置的是天玑1200-MAX旗舰芯片，外加UFS 3.1闪存技术，最高12GB+256GB内存组合，还通过软件层面上的深度优化和调教，内置90FPS极限稳帧和超级闪电启动2.0两大重磅功能，赋予手机强劲的性能和更低的功耗发热，即便在高帧率的模式之下依旧能够保持流畅运行;内置的4500mAh大电池搭配65W超级闪充可以做到快速“回血”，就如同被称之为“移动的军火库”的金克丝一般。

手机散热也是非常的重要，这决定玩家游戏体验的持续性，而为拥有电竞级的散热表现，OPPO Reno7系列在硬件上配备了3D恒冷中央散热系统，采用更大面积的超密度石墨片和VC液冷结构，也使得手机的散热更加高效，玩家完全不应担心长时间玩游戏导致手机发热发烫而降低了游戏体验的问题。

相信很多英雄联盟的粉丝已经迫不及待了，想马上拥有这台神器。OPPO Reno7 Pro英雄联盟手游限定版售价3999元，首批限量仅10000台，将在12月30日上午10：00正式开售，想带着这台神器横扫英雄联盟战场的朋友们必定不要错过了，赶紧抢先加购吧!