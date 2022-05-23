旗舰级工艺下放，OPPO Reno8 Pro+流云双镜设计引领新风尚

作者：墨将

【天极网手机频道】5月23日，OPPO如期举行了新品发布会，带来了全新的Reno8系列。据了解，OPPO Reno系列采用行业独有的旗舰级热弯一体化造型，在Reno8系列延续――传承自Find X系列的家族设计语言，背部采用一体化流线机身，与铝合金中框过渡自然，75度微弧设计，使用简洁的弧面让摄像头模组形成一个自然曲线。而摄像头采用等差圆形设计，直接省去了传统的摄像头装饰。机侧身是航空铝直边金属中框设计，自带细腻的磨砂质感明显感到手机没有那么滑手。

轻薄一直是Reno系列鲜明的的设计语言，Reno8 Pro+薄至7.34mm的机身则将“薄”做到极致，成为Reno史上最薄。Reno8 Pro+短至2.37mm的下边框，兼顾握持感与视觉体验。OPPO还进一步优化的柔性屏幕封装工艺，较上一代整体缩减0.43mm，是Reno有史以来最窄下边框，实现更强烈的沉浸视野。

与此同时，在轻薄机身与长续航的博弈中，Reno8 Pro+选择将两者皆纳入其中，对内部结构进行堆叠优化，装入4500mAh大电池、马里亚纳X芯片和NFC的同时，创新的布局缩短了主板长度，使Reno8 Pro+将厚度进一步压缩到了7.34mm，成为史上最薄的Reno。

值得一提的是，Reno8系列还从色彩心理学中获得灵感，用多种情绪塑造了潮流。Reno8 Pro+拥有“逍遥青”、“漫游灰”，以及经典静谧的“暗涌黑”三种配色可选。除了独有的工艺设计，Reno8 Pro+此次还搭载了天玑8100-Max，5000万索尼大底旗舰主摄镜头和3200万超感光猫眼镜头，80W超级闪充和4500mAh大电池等旗舰级配置。目前，OPPO Reno8 Pro+已经正式发布并已开启预售，近期有购机需求的朋友不妨多多关注。