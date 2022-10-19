Q3全球智能手机出货量同比下跌9%，Q4同样不容乐观

【天极网手机频道】Canalys最近发布了2022年第三季度全球智能手机市场报告，受全球经济持续低迷、消费者换机需求一再延长等多因素影响，全球智能手机出货量继续下滑，同比下跌9%，跌幅与第二季度持平，这也是自2014 年以来最惨淡的的第三季度。

具体而言，三星手机的市场份额达到 22%，排名第一。苹果手机的份额占比18%，排名第二，并且是本季度前五名中实现同比正增长的厂商。小米、OPPO和vivo全球市场份额分别达到 14%、10% 和 9%。

随着第四季度的到来，此前一直观望的消费者会期待厂商的大促活动，或推出大幅折扣和捆绑促销活动，以及老一代设备的大幅降价。与去年的旺季相比，预计2022年第四季度的节日销量数据将具有指向意义。 不过，把即将到来的第四季度视为市场复苏的真正转折点还为时过早。

当然对于增长瓶颈与下滑态势，手机圈曾有过共识：属于智能手机的黄金时代已经结束，我们将步入后智能手机时代。目前来看，到今年第四季度和2023年上半年，智能手机市场需求仍没有改善的迹象。

在产业链技术扁平化且透明化的背景下，手机硬件同质化日趋严重，消费者的换机周期被大幅延长，下滑趋势其实是可预见的。面对行业当下现状，各手机品牌的积极应对策略，比如布局自研芯片、折叠屏创新等等，也是零和游戏中行之有效的办法。除此之外，手机厂商还需要与供应链端协作，共同制定审慎的产量预测，同时与渠道密切合作，尽可能地维持稳定的市场份额。