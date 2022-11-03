荣耀Magic5系列曝光：除了骁龙 8 Gen2，还有超大底主摄

【天极网手机频道】近期，高通官宣了今年高通骁龙峰会的具体时间，这也就意味着，全新一代旗舰芯片骁龙 8 Gen2，也将在11月14日至11月17日期间发布。而紧随其后的，自然是各大厂商的旗舰机，目前也已有诸多爆料信息，其中就包括荣耀Magic5系列。

从爆料的信息来看，荣耀Magic5系列的各方面配置均已拉满，爆料者也表示其堆料很猛。核心处理器上，荣耀Magic5系列自然是搭载新一代安卓顶级旗舰平台骁龙 8 Gen2。这颗芯片此前就曾曝出跑分成绩，GeekBench 5跑分单核1524，多核4597，性能较之上一代提升也不小。屏幕方面，荣耀Magic5系列或将采用一块6.8 英寸左右的定制准高分护眼柔性屏。

影像方面，荣耀Magic5系列则采用50Mp超大底多主摄+AI-ISP，同时测试了AON，据称该模式搭配独立ISP可实现相机极低功耗运行、更快的响应人脸解锁、手势操控监测和冷启动相机等功能。此外，荣耀Magic5系列还将配备IP68+100W有线快充+ 50W无线快充，有望内置更为流畅的Magic OS7.0系统。

从以上配置来看，荣耀Magic5系列一如既往的极致堆料，在性能方面会与同档位手机持平，而在屏幕、影像方面则有着自身的特性。尤其在屏幕方面，荣耀一直以来都做得比较好，不仅仅是因为高素质屏幕带来的视效体验，更重要的是在护眼方面的表现，这一点在今年荣耀发布的中端机型荣耀X40上也能看见。

当然，由于荣耀Magic4系列在影像方面的精彩表现，也让笔者更加期待全新的荣耀Magic5系列，其超大底多主摄又会带来怎样的影像玩法。更多相关信息，可以关注天极网后续的内容。