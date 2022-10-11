继续补强中端市场 联发科推出天玑1080芯片

作者：景博健

【天极网手机频道】自从进入5G时代以来，联发科一直在积极布局5G芯片市场，推出了诸多兼具不错性能和出色能效的处理器，去年年底更是推出了首款面向旗舰手机产品的天玑9000旗舰芯，之后又带来了在中高端市场表现强势的天玑8000系列以及天玑1300，不断完善产品布局。在今天，联发科又发布了一款中端产品天玑1300，从参数上看，它应该是天玑920的升级版本，提供了更加出色的性能、更好的效率以及更强的影像能力。

天玑1080依然基于6nm制程工艺，采用了2个2.6GHz的Cortex-A78大核和6个频率为2GHz的Cortex-A55小核，大核频率较天玑920有小幅提升，GPU依旧为Mail G78，整体性能的升级不算大，同样还支持 LPDDR5内存和UFS 3.1存储。它也与天玑920一样，具有HyperEngine 3.0游戏引擎，支持WiFi 6，配有相同的APU等。

而在影像方面则有着更为明显的升级，全新的天玑1080上的Imagiq ISP最高能够支持2亿像素，之前的天玑920为1.08亿像素，并且支持四摄像头。天玑1080也集成硬件级4K HDR视频录制引擎，提供更好的暗光拍摄效果。

MediaTek无线通信事业部副总经理陈俊宏表示：“天玑1080延续了MediaTek天玑5G移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对 5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080 进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。

官方表示搭载天玑1080的手机将会在今年第四季度出货，有曝光消息称在双11之前便会有相关产品正式面市。从这款处理器的参数上看，联发科对之前产品进行了一个小加强，继续补强了一下中端产品线，其定位在天玑1300之下，应该会成为不少厂商在中端产品上的选择。