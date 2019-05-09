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三星6400万CMOS即将问世 比4800万面积更大而已

2019-05-09 15:44 作者：黑子可可

　　今天，三星更新了自家官网的技术文档，宣布将带来目前全球最高的 6400 万像素 CMOS 传感器，其代号为 ISOCELL Bright GW1，有效像素为 6400 万，与三星目前最高的 4800 万传感器采用同样的 0.8μm 单位像素，在同样像素密度的前提下，意味着 6400 万的 GW1 将有着更大的感光面积，以此来捕获更多的画面信息。

三星6400万CMOS即将问世 比4800万面积更大而已
GW1提供每秒480帧的1080P慢动作视频录制

　　按照三星的技术介绍，ISOCELL Bright GW1 将通过像素四合一合并技术，在暗光模式下让 6400 万像素合成一张 1600 万像素的清晰照片，而在光线达到一定条件下，会自动对全分辨率的 6400 万像素彩色滤光片进行解码，从而输出更大体积的照片，官方表示不久后自家的 4800 万传感器上也会实现这一功能。另外，三星宣传 GW1 将拥有比传统 60dB 更高的 100dB 高动态范围（HDR），接近人眼的 120 dB。

三星6400万CMOS即将问世 比4800万面积更大而已
来自小米9的 IMX586 成像

　　目前市面上采用 4800 万像素的手机已经不少了，有三星、华为荣耀OPPOvivo、小米等等，除了三星自身，基本都采用的索尼 IMX586 模组(被称之为大烂货)。三星预计这款 6400 万像素的 ISOCELL Bright GW1 将于今年下半年开始量产，届时，我们或许有机会在秋季新品上看到该模组的出现咯，想必索尼也将在不久后跟上脚步吧。

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黑子可可

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