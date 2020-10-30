华为Mate40系列拍照完胜iPhone12全系，5000万像素远好于友商1亿像素

作者：白璐

【天极网手机频道】10月30日消息，华为Mate40系列国行发布会于今天下午正式举行，今年华为Mate40系列不仅创新性的采用星环外观设计，还首发了性能强悍的麒麟9000芯片，另外华为Mate40系列拍照性能更是碾压友商。

根据华为介绍，华为Mate 40 Pro采用后置为5000万像素主摄+2000万像素超广角镜头+1200万像素长焦镜头+800万超级变焦摄像头+3D深感摄像头。支持OIS光学防抖，支持5x光学变焦、10x混合变焦、50x数码变焦，另支持8K视频录制。

根据余承东介绍，华为Mate40 Pro的传感器面积，不仅是业界最大的，而且也是最领先了，同时他也调侃了还没有上市iPhone 12 Pro Max，虽然苹果也对后者的传感器面积进行了加大，但依然没有Mate40系列的大。

并且，余承东还强调，华为Mate40的传感器是RYYB，也要比苹果的RGGB更出色，在色彩表现上更真实锐利。

另外，在发布会上华为还放出了与友商的样张对比，可以说华为Mate40全系秒杀了苹果的iPhone 12系列，同时5000万像素的摄像头远好于友商1亿像素摄像头。

可以说华为Mate40系列无论是外观、性能、还是拍照能力都是非常出色，可以说没有短版的一款是手机，相信会受到国内外消费的青睐。