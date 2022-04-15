OPPO A57正式开售，高颜值+5000mAh大电池组合售价1499元

作者：毛毛

【天极网手机频道】最近一段时间，国内手机企业给广大消费者上演了一场“神仙打架”的场景，自家的全新旗舰机型、折叠屏手机、平板等等产品陆续上市，让人直呼今年国内手机市场也太过热闹了。除了这些高端产品之外，主流价位的千元新机关注度也颇高。今天，OPPO新一代千元机型OPPO A57在上午10点正式开售，凭借多项亮眼配置和功能吸引了不少正准备换机的用户关注。

OPPO A57虽定位是千元市场，但是在性能配置上还是比同等价位的机型优秀的。OPPO A57搭载的是双模5G芯片天玑810，天玑810采用了旗舰级6nm制程工艺，功耗更低，同时性能更强，带来了更加流畅的使用体验。轻薄机身内置的5000mAh的超大容量电池，搭配超强省电模式，给你续航一整天的安全感。

另外，OPPO A57搭载的新一代超线性 3.0 技术采用双振膜与音圈骨架设计，大幅提升外放响度与低音声效。内置环绕式双扬声器带来更加沉浸式的影音体验，搭配 real 原声技术，针对三大核心场景进行调优，带来更加纯粹真实的音质效果。

外观上，OPPO A57拥有时尚轻薄直角机身，背板采用了流光晶钻工艺，在带来细腻手感的同时兼具不沾指纹的实际功用，并且配有丁香花语、静夜黑、深海蓝三款配色。正面是一块6.56英寸的90Hz 高刷炫彩屏，配合全天候AI智能护眼功能，色彩鲜艳更护眼。



丁香花语



静夜黑



深海蓝

目前新机正在热销中，8GB+128GB版本售价1499元，首批购机用户可享受原装耳机赠送及3期分期免息等优惠政策。感兴趣的用户不妨前去OPPO官方商城或者各大电商平台进行了解与购买。