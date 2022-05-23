120hz超清屏与天玑8100-MAX加持，OPPO Reno8系列体验更流畅

作者：墨将

【天极网手机频道】提及屏幕，大家最多关心的参数是屏幕大小和分辨率。然而屏幕还有一个参数同样重要，那就是屏幕刷新率，其直接影响使用者的操作体验。比如在最常见的手机游戏应用上，高刷新率能使得游戏操作起来更加流畅，不过以往只有高端旗舰手机才会全面标配120Hz高刷屏。5月23日，OPPO这次一口气发布了三款OPPO Reno8、OPPO Reno8 Pro、OPPO Reno8 Pro+三款，它们的屏幕刷新率无一例外均达到了旗舰级的120Hz。

以Reno8 Pro+ 为例，它的正面是采用一块6.7英寸120Hz刷新率的超清屏，采用蓝钻像素排列，边缘更清晰，并拥有1000Hz极限触控响应，950nit峰值亮度。我们都知道，中低端手机普遍使用的屏幕刷新率是60Hz，也就是1秒钟刷新60次。而高端手机的屏幕刷新率达到120Hz，也就意味着其1秒钟刷新120次。

值得一提的是，在高素质的屏幕加持下，OPPO Reno8 Pro+整机厚度并没有。其机身薄至7.34mm，是目前Reno系列里最轻薄的一款。下边框也进一步压缩至2.37mm，较上一代整体是缩减了0.43mm，可以说是Reno系列有史以来的一款最窄下边框机型。

不仅仅是屏幕，为了提高游戏应用的操控，Reno8 Pro+此次还专门配备了定制版天玑8100-MAX移动平台。这颗处理器采用领先的5nm制程工艺，性能提升12%，能效提升25%;先进的GPU架构，图形性能提升至29%。散热方面配置了行业独家的超晶石墨散热系统，散热总面积对比上代提升2.2倍，配合了LPDDR5与UFS3.1高速闪存。配合OPPO研发的Hyperboost全链路稳帧技术，在芯片处在不同温度时可使用不同策略，让手机能够保持长时间的稳定不掉帧。

与此同时，这次Reno8系列还进一步升级的36个月流畅双引擎技术，并获得了泰尔实验室36个月抗老化认证。它可以基于我们平时的应用使用习惯数据定制个人专属的AI调度模型，实现资源按需分配，进一步节省系统空间，优化读写性能。也就是说，OPPO Reno8系列能够让用户长时间有效高刷流畅体验。目前，拥有旗舰级120Hz高刷的OPPO Reno8系列已经正式发布并已开启预售，近期有购机需求的朋友可多关注。