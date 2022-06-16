双芯人像旗舰Reno8系列热销 自研芯片已成必然趋势

作者：云隐

【天极网手机频道】根据信通院的数据显示，国内市场手机出货量总体呈现下降趋势，1月国内市场手机出货量同比下降17.7%，2月同比下降34.7%，3月同比下降40.5%，4月同比下降30.3%。在手机市场下滑的背景下，各家手机厂商开始调整布局，于618前更新多款新品，试图抢占一部分市场。

OPPO Reno系列作为OPPO的出货主力，年销量达千万级，自然也不缺席，OPPO在618前夕就正式发布了Reno8系列。而其在618首日开售10分钟内，线上全网销售额破亿。截至当日12点，OPPO Reno8 Pro+销量更是创下Reno系列Pro+版本的历史新高，并不受市场大趋势的影响，其中的原因自然是有迹可循。

简单回顾一下这款定位中高端的产品，OPPO Reno8系列在基础配置上，并不输同价位产品。以OPPO Reno8 Pro+为例，外观继承了OPPO Find X5系列的设计语言，背部的热锻工艺，后摄模组与机身背板一体成型，带来视觉与触觉的双重美感。内置新一代性能神U天玑8100-MAX，整体的性能与功耗完全扛得住时下任何大型手游的考验，配合4500mAh的电池与长寿版80W超级闪充，续航能力更是强大。

最为重要的是，OPPO Reno8 Pro+内置OPPO首颗自研影像专用NPU芯片――马里亚纳 MariSilicon X。作为OPPO Find X5系列上的高端配置，下放至OPPO Reno8系列，无疑是令人意外的。从之前OPPO Find X5系列的影像表现上，便可窥见这款影像芯片的优异之处。

马里亚纳 MariSilicon X芯片采用台积电6nm制程工艺，具备最高18TOPs的超级算力，以及业界领先的11.6TOPS/W的能效表现，AI算力甚至超过了苹果A15仿生处理器，达到了行业领先的水准。其还内置了完全自主研发的MariLumi影像处理单元，最高可以支持20bit的影像处理和Ultra HDR超动态范围。

此外，马里亚纳 MariSilicon X芯片也支持4K+20bit RAW+AI+Ultra HDR的视频拍摄规格，可以说，它不仅让Reno8系列具备拍摄出超高动态范围4K视频的能力，而且支持4K级AI逐帧优化，夜景拍摄也能获得几乎无噪点的视频表现。而马里亚纳 MariSilicon X搭载于OPPO Reno8 Pro及OPPO Reno8 Pro+上，与SoC组成了手机核心运算的左右脑，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，共同构成了双芯人像摄影系统，在人像拍摄、芯片级4K超清夜景等方面有着优异的表现。

马里亚纳 MariSilicon X芯片原本搭载于OPPO顶级旗舰Find X5系列上，此次下放至Reno系列，OPPO大刀阔斧的魄力可见一斑。不过细思之下，倒也在情理之中。在芯片短缺的大环境影响下，手机厂商更新产品的节奏大部分情况下都受限于芯片厂商提供的芯片，无法自如地把握产品的进度。与此同时，手机市场整体的下滑，让手机厂商处于尴尬的境地，回归到用户体验已迫在眉睫。

笔者以为，手机产品已不再是简单的硬件堆料，更多是回归到用户本身，以产品体验为驱动力，深入底层做研发，芯片即是最底层最根本的技术产品。毕竟，作为控制手机的大脑，芯片的重要性不言而明。当然，自研核心SoC并不是一朝一夕就能取得见效的，需要花费难以计数的时间、资金、精力投入研发，方才有所建树。

于是，大部分手机厂商另辟蹊径，例如从影像方面入手，自研影像NPU。马里亚纳 MariSilicon X芯片的出现，可以说宣告着OPPO迈入了新的征途，开始朝着手机底层核心技术进军，这期间势必将面临来自行业内外的质疑，但这也是一个破茧成蝶的蜕变过程。自研已成必然，这条路注定不会好走，但通过自研芯片掌握核心技术，是厂商们想更进一步的必然选择，OPPO Reno 8系列的出色表现，让我们看到了OPPO首款自研芯对产品的超强优化能力，未来势必更加精进，我们不妨期待一下。