安兔兔8月安卓手机性能榜单出炉：天玑8系次旗舰反击

作者：毛毛

【天极网手机频道】安兔兔8月安卓手机性能榜单新鲜出炉，与上个月的榜单相比有不小的变化，其中就有搭载天玑9000+处理器的小米12 Pro跻身旗舰手机性能排行榜第十位，当时猜想可能是留给联发科的最后一点体面了，果不其然8月份旗舰机排行榜单就形成了骁龙8+霸榜的局面，联发科被无情踢出局。接下来不妨一起来了解一下。

8月安卓旗舰手机性能榜排在第一位的机型依旧是红魔7S游戏手机，上个月这款机型是以1124622分霸榜，这个月则是以1123898分继续领先。紧跟在后的是腾讯ROG游戏手机6和红魔7S Pro屏下游戏手机，分别以1105762分、1097708分排在第二、第三位。

作为一款游戏手机，红魔7S正面采用了一块6.8英寸的AMOLED无挖孔全面屏，支持60、90、120、165Hz多档调节。有了骁龙8+ Gen1强有力的支撑，以及120W风冷极速快充+4500mAh的充电组合，17分钟就可完成充电，简直太香。

腾讯ROG游戏手机6搭载了高通骁龙 8+ Gen1的5G移动平台、三星AMOLED 电竞大屏、矩阵式液冷散热架构6.0等神级配置，助力玩家轻松秀出高阶操作，畅享精彩游戏体验。机身背面延续了ROG炫彩个性视窗，同时有着ROG logo信仰灯效，整体辨识度肯定是有了，相机模组看起来更贴合背面风格，充斥着电竞元素，另外超声波肩键得到保留，在玩游戏时可以将肩键设置为屏幕的特定按键，实现多指操作，也是游戏手机的独特优势之一。

红魔7 Pro屏下游戏手机内置涡轮风扇堪称地表最强散热战力，常规被动式散热机型只能望其项背。根据安兔兔测试，这是目前唯一能够满帧跑《原神》的安卓手机，性能释放极为彪悍。前三位有两位都是红魔游戏手机，由此可看出红魔游戏手机的强悍。

榜单前十接下来的机型分别是iQOO 10 Pro、拯救者Y70、iQOO 10、一加Ace Pro、摩托罗拉Moto X30 Pro、小米12S Pro、小米MIX Fold 2，分别以1093988分、1090208分、1081711分、1072462分、1072163分、1069834分、1066792分依次排位。

作为反击，被无情提出期间排行榜的联发科出现在次旗舰排行榜中。上个月还在次旗舰榜单中排名第四的realme GT Neo 3在8月“勇往直前”冲到了榜单第一位，跑分成绩达到809603分。真我GT Neo3的旗舰强芯带来了更出色的性能表现，成为电竞玩家的心头好。其搭载的天玑8100+独立显示芯片“双芯”组合，无论是性能、能效比方面都实现越级提升，为玩家带来全新的高帧游戏体验。在散热方面，真我GT Neo3搭载了金刚石冰芯散热系统Max，让用户冷静输出。

第二位的vivo S15 Pro也较上个月有所提升，以809214分位居8月榜单第二。vivo S15 Pro受到了大量年轻消费者的喜爱，一方面是其外观设计带来了很强的视觉冲击和新鲜感，另一方面由于搭载了联发科天玑8100移动芯片，在强大AI技术的加持下带来了旗舰级的自拍体验。同时，凭借天玑8100强大的硬件性能和独显芯片Pro的双芯加持，让vivo S15 Pro的游戏体验也很能打。

紧接着的是Redmi Note 11T Pro+，以807344分位居第三，也是一款属于中规中矩的次旗舰机型。除了第十位vivo S15采用的是骁龙870之外，其余机型都采用了联发科天玑8系处理器。虽然联发科在旗舰机上不占优势，但是在次旗舰中可以说是碾压了骁龙进行了反击。

最后看看中端机型的性能排行。iQOO Z5连续8个月霸榜，虐得其他机型体无完肤，“性能小钢炮”的名字可真的不是随便起的。iQOO Z5拥有骁龙778G、满血版LPDDR5和满血版UFS 3.1组成的“满血铁三角”，提供更加稳定的日常表现以及更加强悍的游戏峰值性能，同时，大面积的VC液冷散热系统，更是为持久的游戏作战提供了保障。

紧接着的OPPO Reno8 Pro 5G、小米Civi 1S分别以570008分、552598分的成绩排在第二、第三位。7月份排在第三的荣耀70本次被小米Civi 1S给挤出了前三，不过其实两款手机的跑分成绩相差并不大，毕竟都是骁龙778G+的处理器，就算有差异也都是体现在了内存和存储容量上。

不难看出，这一次天玑8系的反击对骁龙在次旗舰中的“杀伤力”挺大的，进入9月份，新一波新品蓄势待发，敬请期待。