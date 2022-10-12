三星Galaxy S23系列配置曝光，目前已经入网！

作者：骷

【天极网手机频道】随着骁龙8 Gen 2的发布在即，不少搭载该芯片的新机型都遭到了曝光，三星Galaxy S23系列也不例外。最近就有爆料人爆料了更加详细的配置信息，十分令人期待。

据知名爆料博主的爆料，三星Galaxy S23电池额定值为3785mAh，典型值为3900mAh±，采用6.1英寸1080P柔性直屏。在配色方面，此前有消息称，三星Galaxy S23系列基本配色将至少包括米色、黑色、绿色、浅粉这五种。

从之前的曝光的渲染图来看，Galaxy S23采用6.1英寸居中打孔显示屏，预计搭载12MP前置摄像头。此外，三星Galaxy S23搭载高通骁龙8 Gen 2处理器，配备更大的内存和电池。

在此之前，国行版本的Galaxy S23、S23 +和S23 Ultra都获得了3C认证。认证显示，Galaxy S23和 Galaxy S23+都配备了相同的EP-TA800充电器，设备标识符确认这些设备是为中国市场准备的。而Galaxy S23 Ultra有些出乎意料地也是25W充电头，不过外界猜测该机的国际版仍然会支持最高45W的充电速率。

据外媒的测试发现，Galaxy S22 Ultra虽然支持高达45W的充电速度，但并没有比25W的快多少，使用45W充电器对S22 Ultra进行0-100%的完全充电，只比使用25W充电器少花5分钟，分别用时59分钟和1小时04分钟。

此外，三星Galaxy S23 Ultra还可能配备2亿像素的摄像头。现在就有消息表明三星将淘汰自Galaxy S20 Ultra推出以来就一直在使用的108MP传感器，计划在明年推出Galaxy S23 Ultra上换用更先进的200MP传感器。

其内部人士表示即将推出的新旗舰将配备200MP主摄，可是新机其他几颗传感器几乎不变，包括10MP和10倍光学变焦的长焦以及超广角镜头，虽然这可能会让一些用户失望，但这确实像是三星能干出来的事。

从目前已曝光的渲染图中可以看出，三星Galaxy S23尺寸比上一代略大，约为146.3 x 70.8 x 7.6毫米。渲染图还显示，Galaxy S23将使用与Galaxy S22完全相同的设计，只是去掉了摄像头模块的框框，改成了和S22 Ultra类似的独立摄像头排布。

之前就传出消息称三星仍然希望部分S23机型搭载Exynos芯片，引起了三星手机部门的不满，这也意味着三星S23系列机型或将在全球市场范围内统一搭载骁龙8 Gen 2芯片。

骁龙8 Gen2会采用“1+2+2+3”的全新架构方案，由一颗X3超大核，两颗A720大核，两颗A710大核以及三颗A510高能效核心组成，并且GPU从Adreno 730升级到Adreno 740，将带来更为强悍的性能表现。

在基带方面，骁龙8 Gen2将会采用下一代的5G调制解调器骁龙X70。官方表示，骁龙X70将支持10Gbps 5G的峰值下载速度，还带来了让人耳目一新的先进功能，比如四载波聚合、高通5G AI套件和高通5G抄底延时套件等等

搭载该芯片的三星Galaxy S23目前已经入网，这也说明该系列机型距离发布不远了。今年2月9日三星正式发布了三星Galaxy S22系列机型，根据情报，三星Galaxy S23或将会提前上一代两到三周发布，这也意味着消费者最快能在1月上旬见到该系列新机。