三星S23 Ultra通过FCC认证，不支持Wi-Fi 7引争议

【天极网手机频道】继三星S23和三星S23+通过FCC认证后，三星S23 Ultra也获得该认证。前不久，刚刚有消息透露了三星S23系列的具体发售日期，这也证明距离该系列机型发布不远了。

FCC认证消息显示，这款三星S23 Ultra的FCC ID为A3LSMS918B，大概率是国际版本。而且这款机型将使用25W的充电头以及Wi-Fi 6E，而并非传言中的Wi-Fi 7，这也引起不小的争议，毕竟S23 Ultra将会搭载骁龙8 Gen 2芯片，而Wi-Fi 7就是该芯片中的一项重要升级。

不过在充电头功率中，虽然FCC显示只有25W的充电头，但这不代表S23 Ultra仅支持25W快充，因为前代的S22+和S22 Ultra同样在FCC显示只有25W充电头，但是在实际使用中支持最高45W的充电功率。

但是在Wi-Fi上的升级，却被网友吐槽太抠门。不过如今Wi-Fi 7并没有完全落地，目前开发工作仍在进行中，但是已经有一些先行设备上市。而高通骁龙8 Gen 2所支持的Wi-Fi 7从严格意义上来说是Wi-Fi 7 Ready，并不是最后落地的产物，所以在Wi-Fi 6E都没普及的时代，S23 Ultra不支持Wi-Fi 7完全不是什么大问题。

相比前代Wi-Fi 6相比Wi-Fi 5，实现网络带宽和并行用户数量都提升4倍，并且可以在2.4GHz和5GHz频段运行。对于普通用户而言，在网络速率方面的影响并不会很大，毕竟普通家庭如今网速的最高上限也不过千兆。

而Wi-Fi技术的迭代更多的还是在企业方面意义重大，即使如今普通用户家庭智能设备越来越多，但是很多设备都有一个总控制器，例如蓝牙Mesh设备，所以无线设备的压力并没有想象中那么大。而Wi-Fi 6E则是在Wi-Fi 6的基础上新增了6GHz频段，干扰更少。

Wi-Fi 7的目标是将WLAN网络的吞吐率提升到30Gbps并且提供低延时的接入保障，为了满足这一需求，Wi-Fi 7在整个协议在PHY层和MAC层都做出了相应的改变。但是回归实际，这种级别的传输速率对于普通用户而言，大概只有在未来的一些元宇宙或是VR设备上才会用到。

所以从这个角度来看，S23 Ultra不支持Wi-Fi 7显然不是什么严重的问题，毕竟最终落地的Wi-Fi 7会是什么样谁也说不准。相比Wi-Fi 7，这次三星S23 Ultra将会采用超频版本的骁龙8 Gen 2芯片，对于用户而言，这才是更加有意义的硬件优势。

或许是三星S23系列这次将在全球范围内统一使用骁龙8 Gen 2的原因，高通为三星提供了超频版骁龙8 Gen 2芯片，X3大核的频率高达3.36Ghz，比起高通官方宣称的3.2GHz要高一些，这也会成为用户选择三星手机时拥有的一些优势。

目前根据爆料，三星将会在明年2月初正式发布S23系列新机，比起“升级不足”的充电功率以及Wi-Fi 6E，S23系列中的骁龙8 Gen 2才是所有用户都期待的地方。