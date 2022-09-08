苹果连夜下架iPhone 13 Pro系列为哪般？网友：绝不让你抢到比新机更强大的旧手机

作者：毛毛

【天极网手机频道】万众期待下iPhone 14系列可算是登台亮相了。正如之前外界预测那样，推出6.1英寸的iPhone14，6.7英寸的iPhone 14 Plus，6.1英寸的iPhone 14 Pro和6.7英寸的iPhone 14 Pro Max。之前预测中提到的iPhone 14系列紧急情况下卫星通信仅支持美国和加拿大地区。另外，iPhone 14 Pro的“刘海屏”变成“灵动岛”，成为一个全程可见的交互小屏幕，这一功能堪称苹果发布会的最大亮点，也是此前从未被剧透的内容。



iPhone 14 Pro系列

而苹果官网发布了新款iPhone 14后，iPhone 13 pro系列已被下架，仅剩iPhone 13和iPhone 13 mini两款，苹果客服表示一般情况下已下架的商品是不会重新上架的，如果用户想购买iPhone 13 Pro产品可以尝试去线下直营店。

值得注意的是，苹果下调了iPhone 13的售价进行降价促销。其中iPhone 13的128GB、256GB、512GB版本售价分别为5399元、6299元、8099元。相比原售价的5999元、6799元、8399元分别便宜了600元、500元、300元。不少网友对苹果下架上一代产品的操作习以为常，调侃道“给iPhone 14让路，绝不让用户抢到比新机更强大更便宜的旧手机”。尤其是iPhone 14 Plus与iPhone 13 Pro Max的屏幕均为6.7英寸;在芯片选择上，iPhone 14 Plus采用的也是与iPhone 13 Pro系列相同的满血A15。但是iPhone 13 Pro Max有着更好的屏幕，更强的影像效果，甚至是Pro系列独占的ProMotion高刷技术，而iPhone 14 Plus都显得那么囊中羞涩。换句话说，iPhone 14 Plus完全就是一台阉割版的iPhone 13 Pro Max，会想的用户应该也不至于当一个“大冤种”吧。或许苹果也是考虑到这层原因，才会选择下架iPhone 13 Pro系列。



iPhone 13

另外，官网上iPhone 12、iPhone SE等机型则是继续销售，iPhone 12目前价格分别为64GB 版本售价4699元、128GB版本售价5199元、256GB版本售价6099元;Phone SE 64GB版本售价3499元、128GB版本售价3899元、256GB版本售价4699元。



iPhone 12

关于iPhone 14 Pro系列，最值得讲一下的还是“灵动岛”。与之前大家猜的感叹号设计不一样，“灵动岛”用于显示各种通知动画，其黑色区域会被扩展为各种清晰连贯地显示提醒和后台活动的形态;当有多个后台活跃进程时，灵动岛也会以趣味方式加以调整。

至于续航方面，苹果官网描述iPhone续航时写道 “iPhone 14 Plus 续航在 iPhone 全系排头名。iPhone 14 也电力十足，够你从早用到晚” 。其中，iPhone 14最长达20 小时; iPhone14 Plus最长达26小时。

外媒9to5Mac汇总了苹果官网上的iPhone 13及iPhone 14系列机型续航情况，主要是音乐及视频播放续航。其中，iPhone 14这一代没有mini系列，其中iPhone 14相对iPhone 13，音乐续航提升5小时，视频续航增加了1小时，比iPhone 12/11两代增加了3个小时。

iPhone 14 Pro系列的音乐续航也没变化，视频续航也增加了1个小时，比iPhone 11/12代增加了5-6个小时。

iPhone 14 Pro Max中，音乐续航时间也没变，视频续航提升了1个小时，比iPhone 11/12代增加了9个小时。

iPhone 14 Plus没有直接对比数据，但是按照它的定位跟iPhone 13是一样的话，续航时间从19小时提升到26小时，音乐续航从75小时提升到了100小时，分别增加了7小时、25小时，续航时间是明显增加的。

除此外，苹果还带来了全新的Apple Watch Ultra，性能强悍，体育训练、户外越野、游泳冲浪等样样行。无论iPhone 14系列还是Apple Watch Series 8都支持车祸检测功能，并主动联系紧急救援。



Apple Watch Ultra



Apple Watch Series 8

iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max将于9月16日上市，本周五开始接受预订。在价格方面，iPhone 14、iPhone 14 Pro及14 Pro Max三款机型起售价与前一代相同。此前iPhone 13 pro的起售价也同为7999元起，iPhone 14与iPhone 13相比起售价并未涨价，但顶配机型1TB内存版iPhone 14 Pro Max较前一代涨价500元。苹果官网显示 iPhone 14 Pro 128GB 版本售价 7999 元，256GB 版本售价 8899 元，512GB 版本售价 10699 元，1TB 版本售价 12499 元;iPhone 14 Pro Max 128GB 版本售价 8999 元，256GB 版本售价 9899 元，512GB版本 售价 11699 元，1TB 版本售价 13499 元。