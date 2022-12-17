折叠屏玩游戏怎么样？OPPO Find N2王者荣耀体验

【天极网手机频道】折叠屏手机，拥有着直板手机所不具备的大屏优势，这不仅能够带来更好的视觉观感，也能够带来更好的交互体验。近日，OPPO 发布了一款全新的折叠屏旗舰产品――OPPO Find N2，除了超轻薄的外观设计、优异的影像系统以及不输直板机的续航外，其在性能方面的表现也不错，今天我们一起来简单体验一下。

基础配置上，OPPO Find N2搭载了第一代骁龙8+移动平台，相较于上一代，CPU性能提升5%，GPU性能提升10%，同时功耗降低30%，AI能效提升20%。在如此高能效比处理器的加持下，OPPO Find N2在面对以往的各种高压场景时将会更加得心应手，从而为日常使用带来更加流畅的体验。

在安兔兔跑分测试中，OPPO Find N2也跑出了109万的高分，整体性能处在行业前沿水准，用户无需担忧性能方面的问题。而在实际的《王者荣耀》游戏体验中，OPPO Find N2无论是内屏还是外屏，在游戏画质、运行的稳定性上都表现出色，也没有出现任何的卡顿情况。不过，大屏的界面会对游戏画面进行一定的拉升，可能需要一段时间适应。

同时，OPPO Find N2在如此轻盈的外观下，内置了4520mAh的大电池，以及67W超级闪充。通过测试显示，OPPO Find N2从1%的低电量充至满电所需时间42分钟，1小时游戏耗电24%，整体充电与续航能力能够比肩旗舰直板机。这也就意味着，OPPO Find N2不仅能够轻松应对大型手游的考验，也能够长时间保持游戏在线，获得畅快稳定的游戏体验。

OPPO Find N2作为一款折叠屏旗舰，其汇聚了行业内较为顶尖的配置，在外观、影像、性能、充电、续航等方面，均达到了和直板旗舰机比肩的体验，同时又有着大屏的优势加持，可以称得上是一款相当实用且好用的产品。