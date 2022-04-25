120Hz高帧变速屏！OPPO K10带来非凡的感官盛宴

作者：LL

【天极网手机频道】日前，OPPO召开新品发布会，更新了旗下的OPPO K10系列产品，硬核气质再次彰显无遗。作为一款面对年轻群体的手机产品，OPPO K10无疑是比较出众的，各方面配置与表现均能够满足大部分用户的需求。其中，OPPO K10搭载的120Hz高帧变速屏，着实给笔者带来了非凡的体验。

屏幕方面，OPPO K10搭载的是一块6.59英寸的LCD屏，支持120Hz高刷新率以及100%DCI-P3广色域。更为重要的是，OPPO K10支持6挡变速调节，能够针对不同的场景适配不一样的帧率。这也就意味着，OPPO K10在保证画面色彩丰富性与流畅性的同时，还能智能降低功耗，保证用户的续航。

与此同时，OPPO K10还支持240Hz的触控采样率，这对于游戏体验而言，又是上升了一个档次。尤其是在《王者荣耀》、《和平精英》这种操作性极强的游戏中，技能的跟手性直接决定着游戏的流畅度，影响着用户全方面的体验。而在240Hz触控采样率的加持下，玩家完全可以随心所欲地操控技能，更快更稳地赢下游戏胜利。

此外，为了丰富用户的视觉、听觉、触觉感受，OPPO K10还加入了X轴线性振动马达与立体双扬声器，以及雷蛇对手机键盘进行深度联调，模拟真实机械键盘触感带来更加真实的触感反馈。如此一来，无论用户是日常观看视频，还是进行游戏，都有着沉浸式的视听体验，完全就是一场全方位的感官盛宴。

OPPO K10作为OPPO旗下的轻旗舰产品，本身的实力并不会差，外观个性，性能硬核，充电与续航更是解决了大部分用户的“电量焦虑症”。而在屏幕这块，OPPO K10融入了各项软硬件配置或技术，调动了用户的全方位感官，带来一场非凡的感官盛宴。总的来说，这块120Hz的高帧变速屏属实令人体验极佳，不知你们又是如何看待的呢？