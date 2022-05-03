三星被曝在开发全新2亿像素CMOS Galaxy S23或将用上

作者：景博健

【天极网手机频道】去年9月份，三星发布了ISOCELL HP1，它是业界首款2亿像素的的CMOS传感器，有着1/1.22英寸的超大底，单位像素面积0.64μm，支持全新的ChameleonCell技术，可以根据拍摄环境改变子像素的布局，光线充足下可以直接输出2亿像素照片，光线稍差的情况下可以进行四像素合一，以等效1.28μm单位像素面积输出5000万像素的照片，暗光下则可以进行十六像素合一，以等效2.56μm单位像素面积输出1250万像素，从而进一步提高感光灵敏度，帮助获得更清晰、明亮的照片。虽然这款传感器看起来非常强大，也备受关注，但截止目前并未被任何一款手机所搭载使用，出于某些原因，三星似乎已经开始准备其继任者。

据GalaxyClub透露，三星已经在开发新的2亿像素CMOS传感器，据说型号为ISOCELL HP3，但并未透露该传感器的任何参数信息，不过它应该会具备HP1上的1/1.22英寸大底以及16合1像素的2.56μm。

根据此前的一些报道，之前开发的2亿像素传感器本打算出售给第三方OEM，而不是用于三星自己的手机，另一方面，也有传言称Galaxy S23 Ultra可能配备这种传感器。

去年年底的时候，知名博主冰宇宙@UniverseIce表示，三星对1亿像素传感器进行了三年优化，效果一年比一年好，总比频繁更换传感器要好。据说S23 Ultra从明年开始就会采用2亿像素传感器，然后再优化几年。而在年初S22系列发布前，他曾表示Galaxy S23 Ultra是100%的2亿像素摄像头，但型号未知。目前来看，只能等时间来告诉答案了。