专访荣耀赵明：面对未来PC行业竞争的底气，源自「底层创新」

作者：墨将

【天极网手机频道】荣耀于5月16日举办发布会，带来了首款搭载荣耀OS Turbo技术的荣耀笔记本荣耀MagicBook 14。荣耀也首次公布了Magic OS荣耀全场景操作系统和Magic OS for Windows业务技术架构体系。在未来的荣耀PC新战略中，荣耀将基于软硬协同和底层创新，对现有架构和体系实现升级跃迁。发布会后，荣耀CEO赵明接受了包括天极网在内的多家媒体专访，就产品研发、技术落地，以及PC新战略等方面的问题做了进一步深入交流。

对于任何品牌而言，新战略的制定与实施都必须审慎。关于PC新战略，赵明对天极网表示，“荣耀一直在思考，除了手机作为最大的颗粒之外，荣耀业务发展的边界和重点在哪里？我们花了很长的时间在内部反复推演，荣耀全新的笔记本战略是我们差不多一年半以来的思考。”基于对这个问题的思考，赵明表示，荣耀希望能在操作系统、硬件、品牌三者中为消费者和行业带来更大的价值。

实际上，许多白领、学生这样的核心消费者都希望把笔记本作为生产力工具，既要轻薄本的便携，又要能满足性能需求。在解决续航问题、降低功耗的时候，一定要保证使用的性能。荣耀从这个逻辑出发，开始平衡电脑整个的体验和性能。赵明表示，荣耀在面对一些问题时，不存在对现有框架的局限性。

通过这次发布，荣耀把战略和消费者做了系统性的沟通。PC产业发展到今天，各个厂家在Windows+x86体系中，都是依托于Wintel的发展和创新做微创新。未来消费者的需求，一个是多设备之间的流转，另一个使用体验的提持续升，在这个方向荣耀制订了MagicOS的理念，基于三大操作系统的一个通用操作系统，基于原有框架，实现不同设备之间流转更好的衔接。

赵明同时强调，荣耀在硬件上底层都钻研得很深，能更好地释放系统性能。软硬件协同创新，在Windows+x86的体系一样大有可为，自研的OS Turbo能让整个性能更优，大幅度降低系统功耗，这个战略会不断向前发展。对笔记本系统底层进行调优，就是坚持用打造手机的思维打造笔记本电脑，未来荣耀还会将手机中更多技术和创新引入到笔记本中，这也将是荣耀笔记本面对未来竞争的底气所在。

谈及新MagicBook 14的竞争优势。赵明表示，荣耀还将手机行业中续航、性能、电池之间的平衡思考，带入了笔记本行业。“我们深入到底层做研究，在软硬件协同和配合上发现有巨大的提升空间。在过去一年多时间里，我们研发团队做了很多分析测试，内部有很多研发成果，把整个体验和性能做最佳的平衡。”

自研的OS Turbo技术的加持，可以让新MagicBook 14实现功耗和性能的双重提升。荣耀通过基于Magic Live智慧引擎大数据的学习，对底层硬件各个资源的调用的逻辑和机制进行智能优化，通过叠加荣耀的核心算法和能力，对CPU和GPU的底层进程进行优化，再结合智能化的场景识别，实现同样的场景下性能更优，功耗更低。双烤70W的性能输出需要极强的散热技术和低噪音非常安静的散热体系，荣耀MagicBook 14通过优异温控和噪音控制，为高性能释放保驾护航。

而Magic OS大的逻辑，是让多设备协同互通，是荣耀未来核心的能力。HONOR Connect就是针对这样的需求推出的，不同设备，不同屏幕之间的协同。未来还会有更多手机上对消费者有价值的功能，会移植笔记本上来。同理，笔记本的一些好的特性，也会向手机移植。比如LiteOS上，更偏向IoT的使用特点，也可以基于这些设备的能力来做协同。大体系才是MagicOS的核心。

最后，赵明还透露荣耀70系列已经蓄势待发。“荣耀70系列我们也准备了很久，这一次非常值得期待。无论是设计、影像、性能以及综合体系，VLOG都有重磅特性和功能推出。”天极网以为，荣耀将做手机的经验移植到PC领域，是一种比较谨慎的思路。其现有的核心品类没有发生大的变化，生态布局的战略核心也始终是以消费者体验为中心，通过像Magic OS这样的概念把各种智能终端设备有机地协同在一起，为用户提供更好的价值和体验。相信随着以全新荣耀MagicBook 14为代表的产品持续推动，PC行业将快步进入了底层创新的新时代。