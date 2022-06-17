2022上半年旗舰手机对比：没有最好的性能，只有更好的选择

作者：云隐

【天极网手机频道】全新一代骁龙8移动平台的发布，带起了一波产品更新节奏，各大手机厂商纷纷成为“驯龙高手”。如今2022年已过半，各大手机厂商旗下的旗舰产品基本已经更新完毕，为了测试具体的性能，笔者正好利用手上拥有的四款旗舰手机，根据发布时间的先后分别为iPhone 13 Pro Max、OPPO Find X5 Pro、荣耀Magic4 Pro、vivo X80 Pro。

从基础配置来看，OPPO Find X5 Pro、荣耀Magic4 Pro、vivo X80 Pro搭载的是全新一代骁龙8移动平台，其依旧沿用八核设计，包含1个3.0GHz的大核、3个2.5GHz的中核以及4个1.8GHz的小核，采用更为先进的三星4nm制程工艺。根据官方的数据显示，相比于上一代(骁龙888)，CPU能提升了20%，GPU提升了30%，能效提高了25%。而iPhone 13 Pro Max搭载的则是A15仿生芯片，其采用“2个大核+4个效率小核”的六核设计，拥有高达150亿个晶体管，制程工艺为台积电5nm级别。

这两款芯片均是行业内最为先进的手机芯片，理论上是能带来不错的性能表现，并且处在行业的顶尖水准。芯片的强大毋庸置疑，但是手机性能的强大，还跟手机厂商的调校息息相关，能否最大化地释放出芯片的性能，并且在功耗方面也能有所控制，才是最为关键的。本次横评，笔者主要以实际的游戏测试为主，从帧率与温控两方面来测试手机的性能表现情况，进而给出一些个人的看法。

测试条件方面，笔者选择了时下用户群体最多的两款游戏：《王者荣耀》与《原神》。这两款游戏无论是在画质、分辨率、帧率等参数的适配上，还是对于硬件配置的选择上，均是有着较高的要求，以其来测试性能比较适合。

笔者先进行较为简单的《王者荣耀》30分钟左右的游戏帧率测试，具体测试环境为：室温26℃左右，连接同一个WiFi，关闭蓝牙与定位，屏幕刷新率自适应，声音与亮度均为50%，均开启性能模式，游戏内部设置为“极高帧率+超高分辨率+高清画质”。由于iPhone 13 Pro Max目前仅支持最高60FPS，所以并不参与该游戏的测试。

OPPO Find X5 Pro

荣耀Magic4 Pro

vivo X80 Pro

从具体的测试来看，在去除掉中间游戏加载的帧率之外，OPPO Find X5 Pro、荣耀Magic4 Pro、vivo X80 Pro的平均帧率分别为：108.7 FPS、115.4 FPS、113.5 FPS，帧率整体表现还不错，平均帧率均能达到110 FPS左右。

OPPO Find X5 Pro在游戏前2分钟能保持在120 FPS左右，之后就稳定在110 FPS左右，后程基本保持在105-110 FPS之间。荣耀Magic4 Pro的表现在这三者的表现中最佳，全程跑出了一条稳定在120 FPS左右的曲“直线”，并且也几乎没有出现掉帧的情况。vivo X80 Pro的表现则并不是很稳定，在游戏进行到5分钟之后，帧率掉到90 FPS，稳定三分钟后又回到120 FPS，19分钟时又掉回90 FPS，之后又回到120 FPS。

本次30分钟的《王者荣耀》游戏测试，进行了大概两局的游戏对局。一般而言，单局游戏的时长为15分钟左右，我们再锁定前15分钟来看，三款手机基本都没有出现严重的卡顿，笔者在游戏的过程中，游戏画面也并无不适之感，体验还是比较流畅的。

笔者又以相同的测试环境，进行《原神》的游戏测试，关闭游戏内部的“动态模糊”和“多人游戏”，其他均为默认设置，进行30分钟左右的60 FPS游戏测试，得到了以下三张帧率曲线图。

iPhone 13 Pro Max

OPPO Find X5 Pro

荣耀Magic4 Pro

vivo X80 Pro

从以上的帧率曲线图来看，iPhone 13 Pro Max的表现最佳，平均帧率维持在58.8 FPS左右。而OPPO Find X5 Pro、荣耀Magic4 Pro、vivo X80 Pro的平均帧率分别为：43.4 FPS、56.7 FPS、49.5 FPS。

整体来看，iPhone 13 Pro Max的曲线相当稳定;OPPO Find X5 Pro呈现出“阶梯式”下降，8分钟后稳定在43 FPS左右;荣耀Magic4 Pro在10-21分钟期间波动较大，在60 FPS左右上下浮动，之后稳定55-60fps之间，稳定性仅次于iPhone 13 Pro Max;vivo X80 Pro与前面《王者荣耀》游戏测试一样，出现了帧率反复波动的情况，大部分时长维持在54 FPS左右，偶尔掉到40 FPS，之后又回到54 FPS。

《原神》作为一款高负载的手游，从某种程度上来说，可以说是目前对于手机配置要求最高的一款游戏，因而其也最能反映手机的综合性能情况。光从游戏表现来看，稳定性最好的自然是iPhone 13 Pro Max，其次是荣耀Magic4 Pro、OPPO Find X5 Pro，稳定性较差的是vivo X80 Pro，说明手机厂商在对于芯片性能的调校上，还是需要进行新的优化。

温控方面，笔者主要通过运行30分钟《原神》，测试前后的温度差，以此来展现手机的散热水平。测试的环境与以上原神的测试环境一样，同时控制游戏前的温度在26℃左右，最大化地降低外在因素的影响。

iPhone 13 Pro Max

OPPO Find X5 Pro

荣耀Magic4 Pro

vivo X80 Pro

从具体的温度表现来看，iPhone 13 Pro Max、OPPO Find X5 Pro、荣耀Magic4 Pro、vivo X80 Pro前后的温度差分别为：16.6℃、12.9℃、13.3℃、14.9℃。OPPO Find X5 Pro与荣耀Magic4 Pro前后温差依旧是较为接近，最高的是iPhone 13 Pro Max，高达16.6℃，其次是vivo X80 Pro，属实让笔者感到“烫手”。至于OPPO Find X5 Pro与荣耀Magic4 Pro，温度并未超过40℃，尚在可接受的范围内。

当然，测试难免存在误差，没法完全控制好变量。例如以上的温控测试中，存在很多难以改变的因素，由于各大厂商采取的策略不同，iPhone 13 Pro Max与荣耀Magic4 Pro采用的是玻璃材质后盖，OPPO Find X5 Pro采用的是陶瓷材质后盖，vivo X80 Pro采用的是素皮材质后盖。材质的不同，传导至外部的热量或多或少存在一定的误差，难以获得精准的数据。

综合来看，iPhone 13 Pro Max稳帧能力最强，散热能力确实是四款手机中最差的，但如果长时间的游戏，帧率势必会受温度影像而逐步下降，温控能力有待加强;OPPO Find X5 Pro与荣耀Magic4 Pro温控能力较为接近，但荣耀Magic4 Pro的稳帧能力是略优于OPPO Find X5 Pro，需要均衡性的优化;而vivo X80 Pro除了温控能力略优于iPhone 13 Pro Max，其他方面基本都输于另外三款手机，后续可能需要手机厂商进行针对性的优化与调校。

作为2022上半年最具代表性的四款旗舰手机，综合性能在手机行业内是毋庸置疑的顶尖水准，本次横评的主要目的也是想为消费者与手机厂商，提供一些可供参考的建议。如果你要问，哪一款手机性能是最好的？笔者给不出准确的答案。只能说，在同质化的趋势下，并没有所谓的最好，只有相对更好的选择。所谓“更好的选择”，则是以自身的需求为出发点进行综合考虑，不仅消费者，于手机厂商也一样，用户为主才是第一要义。

关于性能的横评到此为止，其他方面的评测可关注天极网的后续报道。