骁龙峰会召开在即 第二代骁龙8将带来哪些惊喜？

【天极网手机频道】又是一年秋去冬来，每每到了这个时节，行业都在等待着一场盛会的举行――骁龙峰会。今年的骁龙峰会来的要比往年更早一些，高通官网此前已经宣布――将于11月16日至17日在夏威夷举行2022年骁龙峰会，国内骁龙峰会也将于同期在三亚举行。毫无疑问，届时万众期待的第二代骁龙8移动平台将正式亮相。第二代骁龙8会有哪些提升，会着重升级哪些方面呢？让我们一起来看看。

从第一代骁龙8到第二代骁龙8 高通不断提升SoC核心竞争力

从第一代骁龙8起，高通改变了移动SoC的命名方式，并且将骁龙品牌独立出来，成为高通移动平台的代名词。这代表着对过去辉煌历史与技术积累的沉淀与继承，也昭示着高通以全新的面貌开启了下一个十年。坚持通过技术革新带动产业升级，引领移动端的突破与变革。

性能大幅提升是第一代骁龙8的主题。与前代相比，第一代骁龙8的CPU性能整体提升了20%，功耗降低30%。最为重要的提升来自于GPU升级。高通敏锐地洞察到了行业、用户对于移动设备图形性能的需求，将GPU性能提升作为了这一代SoC升级的重中之重。

高通对于第一代骁龙8移动平台GPU性能升级传达出一个信号――GPU在智能手机中的作用越来越凸显，将获得与CPU同等重要的位置。

高通对第一代骁龙8的定义：“这是我们有史以来面向游戏体验对图形处理能力提升最大的一代。”借助完全重新设计的Adreno GPU架构，其图形渲染速度提升了30%，游戏时的能效提升25%。

经过了第一代骁龙8的承上启下，我们在今年五月迎来了更进一步的第一代骁龙8+移动平台。如果说第一代骁龙8着力于性能提升，第一代骁龙8+就是对能效的一次革命性升级。

骁龙8+采用了台积电4nm制程工艺，CPU性能与前代相比提升了大约10%;其Adreno GPU频率也提升了10%左右。在关键的能效方面，其CPU功耗降低了约30%，GPU功耗降低最高也有30%，平台整体的功耗下降在15%左右，实现了性能与能效的双双提升。

能够预见的是，除了性能层面的持续进步，提升能效也将成为骁龙移动平台持续推进的重要方面。毕竟事关用户的使用体验，骁龙经验丰富。

第二代骁龙8前瞻：性能

从目前预测的基本架构来看，第二代骁龙8或将基于台积电4nm工艺制程打造，预计将采用“1+2+2+3”架构设计，其中1代表1颗超大核Cortex X3，两个“2”分别代表大核Cortex A715和Cortex A710，“3”代表3颗Cortex A510小核。

具体来说，第二代骁龙8 CPU部分或将由1×3.19GHz X3+2×2.8GHz A715+2×2.8GHz A710+3×2.0GHz A510组成，GPU预计为Adreno 740。此前有博主透露，第二代骁龙8在性能层面比第一代骁龙8+提升10%，GPU提升20%左右，能效比提升15%。

这也将是骁龙为我们展现出来的稳步提升态势――进一步巩固性能领先优势，并且不断在能效方面取得进步。

骁龙移动平台是一个完整的解决方案，目前已经形成连接、AI、影像、音频、安全和游戏6大支柱的格局，数十个组件和核心系统软件包罗万象，是骁龙生态系统不可或缺的组成部分。骁龙6大支柱势必也会迎来升级。

以Snapdragon Elite Gaming为例。不出意外，Snapdragon Elite Gaming或将迎来第五代更新。我对于Snapdragon Elite Gaming的期待主要在于，希望能够进一步提升响应速度、降低延迟;提供质量更加出色的HDR图形显示――如果能在硬件光线追踪方面有所突破就更好了;可变分辨率渲染进阶版可以再度进化，提效降耗，并且实现端游级立体渲染新进步。

第二代骁龙8前瞻：安全

手机性能逐年攀升，跑分数据越来越高，但是这并非是用户使用手机的全部。如果说性能在手机设备这棵大树上不断体现顶端优势，那么安全――这个地基级手机特性是最易被忽视、却异常重要的一环，它决定着大树的根基是否稳固，能否为用户所信赖。

让用户用得安全不是一家厂商或平台就能实现的，完成这件事需要多方努力。为了实现更加健康的安卓生态，高通以及安卓各厂商都在不断努力。高通作为上游SoC供应与方案提供商，自然也就肩负起了完善安卓安全的重任。从底层出发不断提升设备的安全能力，致力于为广大消费者提供更为安全的使用环境。

在第一代骁龙8+上，我们其实就已经见到了高通与众厂商的协同并进。由于支持了Android Ready SE标准(面向数字车钥匙、驾照等的新标准)，骁龙8+可以作为移动ID使用，搭载骁龙8+的旗舰设备可以作为数字钥匙、车钥匙。

整体来说，骁龙移动平台的安全性仍在不断进化，安全始终是骁龙移动平台的重要模块之一，并且已经实现了保险库级别的安全能力。可以想见，在即将到来的第二代骁龙8移动平台上，高通或将赋能、联合更多终端厂商，基于骁龙移动平台的安全能力为用户打造更安全的旗舰，延续骁龙安全DNA，并且进一步改变行业的安全生态。

高通继续与合作伙伴共同推进技术进步

高通以一个平台满足不同厂商、开发者和广大用户的所有需求，不仅体现了高通强大的技术实力，也展现出了高通作为上游厂商、底层供应厂商从微观产品到宏观行业发展的充分思考。让行业变得更好不只是对用户负责，同样也要为产业链合作伙伴、开发者负责。高通向开发者、终端厂商和操作系统厂商提供关键应用编程接口(API)和软件开发套件(SDK)，以扩展这些底层技术。一如往年，高通将继续与合作伙伴一道推动技术进步与行业革新，能够充分利用骁龙移动平台提升用户体验。

在骁龙峰会结束后，各大手机品牌预计都将会官宣自家的第二代骁龙8手机，根据目前的消息，预计可能有包括小米13系列、vivo X90系列、OPPO Find X6系列、iQOO 11、一加11、moto X40等数款机型或将发布，以骁龙为核心的旗舰机型又将迎来一轮强强对话。

写在最后

截至文章发稿时，距离今年的骁龙峰会已经非常近了。一年一年，随着技术的更迭进步，等待骁龙峰会的举办已经成为每年的惯例。而我也越来越期待在今年的峰会上，第二代骁龙8将带来什么样的提升，它将如何引领2023年上半年的旗舰竞争;也同样对高通的其他新平台、新技术抱有好奇。可以预见的是，在即将到来的近未来，无论是在PC、手机、移动计算、XR还是骁龙数字底盘领域，高通和骁龙都将成为行业内的重要一环，并且拥有相当的话语权。