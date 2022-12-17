5999元！OPPO Find N2 Flip已开启全网预约

【天极网手机频道】近期，全新竖折折叠屏OPPO Find N2 Flip正式发布，凭借着轻盈小巧的外观、超大尺寸的外屏、坚固耐用的新型铰链等设计优势，再次引领折叠屏手机的全新体验。而对于这款小折叠屏的开售信息，想必不少消费者也是充满期待，目前，OPPO Find N2 Flip已经开启全网预约，12月30日正式开售。

外观设计上，OPPO Find N2 Flip提供流金、慕紫、雅黑共三款简约配色。流金配色通过五轴机立体加工，形成独特的立体光影感呈现晶莹剔透的视觉效果。慕紫配色通过高亮玻璃和AG雾化膜片的结合，呈现出一种既通透又有光影的纹理效果，低饱和度的淡紫色显得更温柔浪漫。雅黑配色则通过激光雕刻工艺与OPPO Glow闪光砂工艺叠加，呈现出若隐若现的细腻流光纹理，一集如针织缎面般顺滑的触感。

屏幕方面，OPPO Find N2 Flip内屏搭载一块6.8英寸E6材质AMOLED柔性屏，具备21:9尺寸比例、2520x1080分辨率、120Hz动态自适应刷新率等特性，它也是首款通过莱茵折叠无忧认证2022的竖向折叠屏手机。外屏则采用了竖向折叠形态中最大尺寸的屏幕，3.26英寸采用16：9的竖向屏幕比例，比较符合用户内外屏切换时的视觉习惯，并且支持多场景服务卡片，涵盖了一键回复信息、语音转文字、自定义动态桌面等丰富化的交互功能。

铰链方面，OPPO Find N2 Flip采用全新一代超轻固精工拟椎式铰链。其主要通过引入航天级创新材料与微米级极致精工工艺，降低铰链重量的同时，也能保证铰链的耐用性。更为重要的是，全新一代铰链相比以往方案会释放更多内部空间，能够内置更大容量的电池，提升整机续航。

影像方面，OPPO Find N2 Flip搭载“5000万像素索尼IMX890超感光大底传感器+800万像素超广角镜头”后置双摄影像模组，配合自研NPU马里亚纳 X芯片的超强算力，以及前置3200万像素IMX709旗舰级传感器镜头，足以满足用户日常生活中多场景的拍摄需求。同时，依托于45°-110°悬停的特性，用户可以轻松实现悬停自拍、悬停拍摄延时等影像体验，解放双手，一步到位。

基础配置上，OPPO Find N2 Flip配备了天玑9000+处理器，在OPPO专业的芯片调校下，能够最大化地释放芯片本身的性能，与内置的ColorOS 13系统相辅相成，实现高性能与低功耗的平衡，带来均衡、稳定、流畅的性能体验。至于充电与续航上，OPPO Find N2 Flip采用4300mAh高能能量密度的电池，以及44W超级闪充，快速回血+超长续航的组合能够降低用户低电量焦虑，也首次让竖向折叠屏手机拥有叫板直板机的续航能力。

售价方面，OPPO Find N2 Flip 8+256GB官方售价5999元，12+256GB官方售价6399元，16+256GB官方售价6999元。综合以上配置来看，OPPO Find N2 Flip的性价比可以说是相当高，在手机市场中称得上是一款“明星产品”。目前，OPPO Find N2 Flip已经开启全网预约，12月30日10:00正式开售，感兴趣的同学可以前往了解一下。