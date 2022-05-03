中兴Axon 40 Ultra渲染图曝光 真全面屏效果拉满

作者：景博健

【天极网手机频道】上月底，中兴官方宣布将于5月9日召开新品发布会，推出全新的Axon 40系列手机，官方在这段时间也不断的进行预热，其中最受关注的当属中兴Axon 40 Ultra ，号称是“直板旗舰的终极形态”，它会采用全新一代屏下摄像头技术。日前，其渲染图被曝出，有着非常出色的观感。

从曝光的图片看，中兴Axon 40 Ultra 采用曲面屏设计，曲度比较大，可以实现两侧无边框的视觉效果，上下的边框也非常窄，加上屏下摄像头技术的加持，正面的视觉效果非常出色。背面为竖直排列的三摄，至少会包含银色和黑色两种配色。

据了解，Axon 40 Ultra会采用的是独立像素驱动方案，通过独立像素驱动，有效提升了屏幕的透光率，不仅实现了400PPI的超细腻显示效果，还能保证小于2%的全屏亮度差，让摄像头区域与屏幕其它区域保持一致。另外，它还会搭载自研前摄灵透算法3.0，前置1600万像素镜头，拥有2.24μm融合大像素。据官方介绍，灵透算法3.0使光线穿过屏幕，传感器捕捉画面信息，经过多帧RAW数据融合，进行HDR重建;然后通过神经网络降噪、神经网络去雾化、抗炫光，融合双神经网络图像输出，并通过系统再优化，最终形成一张清晰的照片。

后置的三颗摄像头均为6400万像素，包括6400像素定制超广角+6400万像素定制超人文+6400万像素潜望式长焦，支持三摄同拍功能，同时三颗主摄均支持8K视频。

此前，中兴终端事业部总裁倪飞曾表示：大家想要的中兴Axon 40 Ultra基本都有，说明他对这款产品有着非常大的自信。目前距离这款产品发布会仅有不到一周的时间，感兴趣的小伙伴可以关注下。