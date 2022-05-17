打电话还要“嘟嘟嘟”响半天？OPPO Find X5系列率先支持VoNR技术

作者：毛毛

【天极网手机频道】自5G商用以来，用户的“网上冲浪”体验明显提升，而作为5G网络成熟期的新语音解决方案――VoNR (Voice over New Radio即 超高清视频通话)，也在随着5G网络生态的完备逐步面向全网用户开启。近日，国内移动、联通、电信三大运营商陆续宣布，将支持基于 5G SA 网络的 VoNR 相关功能，并在全国各大城市陆续开启相关服务。与此同时，国内手机厂商也不断在探索5G的更多应用场景，为了给广大用户和消费者提供更好的服务，OPPO旗下旗舰产品OPPO Find X5系列就率先支持VoNR技术，持续为用户带来随时随地可视化、互动性、高感知的超清视频通话体验。

据悉，随着5G网络覆盖的完善，5G SA模式下的VoNR将实现基于纯5G接入，通话和数据业务均由5G承载的组网方式，只在5G信号不足时进行4G回落。基于超低时延和超高可靠性等特性，5G VoNR语音呼叫建立时长更短，且支持5G语音和数据并发，在通话过程中无需占用流量资源，呈现更低的时延、更稳定的连接、更好的音质等特点。

换句话说，打电话时“嘟嘟嘟”响半天的情况将不复存在，2秒以内即可接起，而且音画质超高清，画质分辨率可达720p，远高于用社交软件拨打的视频通话效果。再加上5G VoNR不用下载安装软件、不需加好友，通话期间用户仍然可以使用数据业务，通话、上网两不误，就算是长辈级别的用户用起来也不会觉得操作麻烦。

中国作为5G领先市场之一，在加速各行业数字化转型方面一直发挥着重要作用，手机厂商也不断在探索5G的更多应用场景。作为国内知名手机厂商，OPPO一直致力于为用户带来更好的产品使用体验。事实上，今年初OPPO就已经与中国移动展开合作，并开展VoNR的终端侧测试扫网工作，目前，OPPO已经完成了VoNR的遍历性测试和全国20多个城市的拉网测试，顺利推进了VoNR的成功商用。如今OPPO Find X5系列率先支持VoNR技术，极大拓展了传统实时音视频通信的内涵。

除此之外，OPPO还持续深耕数据安全领域，陆续获得了 CC MDFPP 、CSA STAR、TRUSTe、ePrivacyseal、DJCP、PCI DSS 等诸多国内外顶级的安全认证。这些成绩的取得，不断印证着OPPO在数据安全保障上的实力。



OPPO Find X5 Pro获全球首个最新版CC MDFPP国际安全标准认证



自5G商用以来，无论是国内市场还是国外市场，5G消费应用业务一直没能有特别出色的产品出现，如今运营商发力5G VoNR业务，虽然谈不上是5G消费应用的巨大突破，但是能够以此实现技术、效果上的进步，有望在一定程度上弥补5G 消费应用业务上的短板。加之终端厂商对5G新通话的支持力度加大，虽面临的挑战不少，但前景可观。相信OPPO未来将会继续携手运营商伙伴探索5G的更多应用场景，为消费者创造更美好的科技体验。