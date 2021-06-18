摩托罗拉Defy三防手机回归：搭载骁龙662 SoC

作者：Ncc

【天极网手机频道】提起摩托罗拉这个手机品牌，笔者脑海里会自动跳出三款产品，一是人类史上第一部手机DynaTAC，二是引领轻薄潮流的RAZR，最后是安卓早期的「街机」――Defy。初代Defy的外观设计出色，并且在性价比方面也不错，并且令人意外的是，它也是最早的一批三防智能手机之一。

近日，已经复刻了RAZR的摩托罗拉决定再次拿出经典，正式推出Defy 2021。不过新款的Defy与当年的Defy在外观方面差距略大。Defy 2021的机身背面采用了大面积的类凯芙拉材质的纹理，而在正面则是采用了当下的全面屏。当然，受限于其三防的特性，这个「全面屏」并不是很全面。据了解，这款机型是摩托罗拉与英国厂商Bullitt Group共同研发的产品，后者本身也是以三防产品为主要业务。

该机搭载高通骁龙662芯片，内置5000mAh电池，支持20W充电，采用6.5英寸720p LCD水滴屏，覆盖康宁大猩猩玻璃 Victus，后置48MP+2MP双摄，前置8MP镜头，支持IP68级防水，通过军工三防认证，厚10.9mm，重232g，运行基于 Android 11的Moto UX。

不过这款机型暂时还没有在国内上市的计划，它将在部分欧洲和南美市场率先上市，4+64GB 版本售价 325 欧元，相比于国内的厂商，性价比还是比较低的。